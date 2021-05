Madagascar: Marghe à l'orée d'une carrière bâtie avec lucidité

La victoire de Marghe à The Voice a provoqué un véritable séisme au sein de l'opinion malgache.

La réaction de tous ceux qui ont été touchés par la consécration de la jeune femme est, somme toute, normale, mais peut parfois paraître disproportionnée. Néanmoins en ces temps difficiles, c'est une sorte de bouée à laquelle un grand nombre de personnes s'accrochent. L'épopée des Barea a fait vibrer tout le peuple malgache et l'euphorie éprouvée était en train de retomber. C'est cette jeune artiste talentueuse qui est en train de raviver cette flamme qui s'était éteinte. Mais cette fierté éprouvée ne devrait pas prendre des proportions démesurées et cette performance de Marghe doit être ramenée à sa juste valeur et ne pas être exploitée à des fins autres qu'artistiques.

Le parcours de Marghe à The Voice a été suivi avec passion par les téléspectateurs. L'intérêt des Malgaches a grandi au fur et à mesure des semaines. La jeune femme a réussi à convaincre tout le monde. Elle a grandi artistiquement et a franchi toutes les étapes avec brio jusqu'à cette victoire qui fut incontestable. C'est cette aura acquise qui a réveillé la fierté de nombreux Malgaches. Son talent est indéniable. Cette jeune compatriote n'a pas caché la fierté de ses origines et elle a réussi à titiller cette fibre malgache qui ne demande qu'à se manifester. Elle s'est imposée grâce à son talent. Elle a séduit un auditoire cosmopolite et elle a maintenant une notoriété qui va lui permettre de tracer sa voie sur le marché international. Les félicitations sont venues par dizaines de milliers.

On ne peut que se réjouir de cette immense sympathie qui s'est exprimée. Les messages ont tous été chaleureux et sont venus de tous les horizons. On découvre même ceux de la ministre de la Culture et du président de la République qui ont suscité quelques réactions d'internautes. Il faudrait peut-être, comme nous le disions plus haut, ramener cette victoire de Marghe à sa juste proportion et ne pas essayer de surfer sur la renommée de cette dernière. La jeune femme a la tête sur les épaules et elle saura garder ses distances avec tous ceux qui sont en train de voler au secours de sa victoire. Elle sera bien entourée et est à l'orée d'une carrière qu'elle bâtira avec sagesse et lucidité.