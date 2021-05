Cameroun/Sénégal: Lambert Gueme Araina - Le libérateur

Dimanche dernier, son but a permis à Coton Sport de Garoua de prendre un court avantage avant le quart de finale retour de ce dimanche face à Asc Jaraaf en Coupe de la confédération.

En infériorité numérique depuis la 37 e minute, Asc Jaraaf a longtemps cru à un heureux match dimanche dernier à Roumde Adjia. C'était sans compter sur la détermination et la pugnacité de Lambert Gueme Araina, l'artificier en chef de Coton Sport de Garoua. En renard de surface, il suit attentivement le décalage du « titi », Jean Eric Moursou pour Mamoudou Hassana Abbo pour l'une de ses énièmes montées aux avant- postes. Sur le centre au cordeau délivré par ce dernier, Lambert Gueme Araina fait parler son intelligence et ses qualités d'anticipation. Du bout du pied, il devance la sortie en raquette du portier sénégalais Pape Ndiaye.

Un but, le sixième en Coupe de la confédération, qui permet surtout à Coton Sport de Garoua d'aborder le quart de finale retour de ce dimanche à Dakar avec une légère avance. Sur le plan individuel, Lambert Gueme Araina montre aux yeux du monde les palettes de son talent. Sociétaire du club depuis octobre 2018, le joueur est sur une courbe ascendante.

L'attaquant 22 ans en provenance d'Espérance de Guider a d'abord ciré le banc de touche. Non sans faire parler sa vivacité, son jeu de tête et sa patte gauche. Celui qui s'inspire du jeu d'Edinson Cavani a inscrit cinq buts puis six buts lors des deux dernières saisons. Prenant le relais de Daouda Kamilou moins en jambes cette saison, Lambert Gueme Araina n'a pas encore fini de faire parler de lui. En Elite One, il est l'auteur de sept réalisations dont un doublé face au Canon et un triplé face au Tkc. Ce qui suscite depuis peu l'intérêt et appétits de certains intermédiaires sportifs porteurs de projets sportifs dans la jeune carrière du nouvel « enfant prodige de Garoua » .