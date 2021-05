Afrique: Coupes africaines - Kaizers Chiefs et Pyramids se distinguent

En matches aller des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, ces clubs ont pris une bonne option de qualification.

A après la pause qu'aura constitué la phase de poule, celle à élimination directe des coupes africaines a repris droit de cité le week-end dernier avec les matches aller des quarts de finale. En Ligue africaine des champions, les clubs engagés ont imposé la loi du domicile. Sur les quatre affiches, trois se sont achevées sur des victoires et un seul sur un score de parité. Sur ses installations, Kaizers Chiefs (Afrique du Sud) a dominé Simba Sports Club de Tanzanie sur le score de 4 buts à 0.

Grâce à ce grand avantage, le club sud-africain a pris une belle option de qualification pour les demi-finales. Chabab Riadhi Belouizdad d'Algérie a également pris le dessus sur l'Espérance sportive de Tunis par 2 buts à 0. Sur un score identique, Al Ahly d'Egypte a battu Mamelodi Sundows d'Afrique du Sud. L'unique score de parité a été enregistré à l'issue de l'affiche Mouloudia Club d'Alger-Wydad de Casablanca : 1-1.

En Coupe de la Confédération, on a également enregistré trois victoires et un match nul, pour neuf buts inscrits. Pyramids Fc d'Egypte a largement dominé Enyimba d'Aba par 4 buts à 1. De son côté, Coton Sport de Garoua a gagné devant Jaraaf sur le score d'un but à zéro. C'est sur le même résultat que la Jeunesse sportive de Kabylie est allée s'imposer en Tunisie face au Club sportif sfaxien.

Et Orlando Pirates et Raja Casablanca se sont séparés sur le score d'un but partout. Les matches retour de ces quarts de finales se disputeront cette fin de semaine. Par ailleurs, le Comité exécutif de la CAF, tenu récemment à Kigali (Rwanda) a décidé que la finale de la Ligue des champions se jouerait au Maroc et celle de la CAF au Bénin .