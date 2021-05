Ile Maurice: Inculpation de Rama Valayden - Une décision des casernes centrales attendue

L'avocat Rama Valayden, qui a échappé à une arrestation pour manifestation illégale, devra retourner aux Casernes centrales aujourd'hui. Interpellé à son domicile aux petites heures du matin hier et conduit dans les locaux du Central Criminal Investigation Department (CCID), il a été interrogé pendant plus de sept heures.

Il lui est reproché d'avoir organisé un rassemblement illégal en défense à la cause palestinienne dans la capitale dimanche et d'avoir ainsi enfreint les règles sanitaires. Il a ensuite été libéré sur parole.

Sera-t-il inculpé sous une charge provisoire ou l'aval du Directeur des poursuites publiques (DPP) sera-t-il sollicité ? Une décision des Casernes centrales est attendue à ce sujet. Dans une lettre au commissaire de police, Kemraj Servansing, hier, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, demande que l'arrestation de Me Rama Valayden et des autres personnes arrêtées dans le sillage de cette manifestation soit référée au bureau du DPP avant que des charges provisoires ne soient logées par la police.

Alors que certains s'interrogent sur le timing de cette interpellation, une source des Casernes centrales nous explique qu'il n'y a pas d'heure pour débarquer chez quelqu'un si la police a besoin de lui pour une enquête mais il revient à la discrétion de l'officier de décider. «Le plus souvent, la police préfère faire des opérations le plus tôt possible.» Mais notre interlocuteur concède que des arrestations se font aux petites heures du matin s'il y a un risque qu'un suspect prend la fuite ou interfère avec des témoins. Y a-t-il eu un excès de zèle dans cette affaire ? «Chaque supérieur a ses méthodes de travail mais dans cette situation, la police aurait pu prendre contact avec Me Rama Valayden et lui dire qu'on avait besoin de lui pour une enquête», confie une autre source.

Nous avons demandé à la police pourquoi Me Valayden n'a pas été arrêté immédiatement, s'il était dans l'illégalité dimanche ? «Bien que Me Valayden n'avait pas fait de demande pour cette marche pacifique, la police et des éléments du Field Intelligence Office étaient en présence d'informations qu'un rassemblement se tiendrait devant la municipalité. Nous avons pris nos dispositions et déployé une présence policière. Nous avons sensibilisé le groupe sur les risques qu'il encourait s'il enfreignait la loi. Nous avons averti le public plusieurs fois et après environ une heure, la foule d'environ 75 personnes s'est dispersée dans le calme. Comme les membres du public sont partis à cet instant, nous n'avons procédé à aucune arrestation mais une enquête a été ouverte par la suite», relate un haut gradé.

L'avocat Shahzaad Mungroo, Noorani Aurdally et Sheikh Hossenbocus, constituency clerks des députés Ehsan Juman et Osman Mahomed, avaient aussi été interpellés et ensuite été autorisés à rentrer chez eux.