Maroc: Des personnalités palestiniennes saluent l'initiative marocaine de solidarité envers le peuple palestinien

Amman — Plusieurs personnalités palestiniennes ont salué l'initiative marocaine d'envoyer une aide humanitaire d'urgence au peuple palestinien en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, considérant que cette action menée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, atteste de la position constante du Maroc vis à vis de la cause palestinienne.

Dans des déclarations au site d'information jordanien +Madar Alsaa+, les personnalités ont souligné que le Maroc, comme d'habitude, a pris l'initiative d'apporter un soutien humanitaire au peuple palestinien, parallèlement à ses efforts politiques pour soutenir la cause palestinienne.

À cet égard, Abbas Zaki, membre du Comité central du Fatah et responsable des relations arabes et chinoises au sein du mouvement, a salué la position de principe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a donné ses Très Hautes Instructions pour se tenir immédiatement aux côtés d'Al Qods et du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie dans cette épreuve difficile.

M. Zaki a tenu également à saluer l'arrivée de l'aide marocaine à Amman en route vers la Palestine, notant que "c'est cela la position de principe et authentique de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, qui est exprimée quotidiennement par le peuple marocain authentique envers la Palestine et sa cause".

Pour sa part, l'ancien parlementaire et avocat jordanien Mohamad Al Hajouj Al Dawayima a déclaré que l'aide destinée aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza est une autre preuve de la position permanente et inconditionnelle du Maroc pour le triomphe des frères palestiniens.

Il a souligné que cette position ne date pas d'aujourd'hui, car le Maroc a toujours soutenu le peuple palestinien que ce soit à travers des aides médicales, alimentaires ou financières, par le biais de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, la création d'hôpitaux de campagne, ou encore le soutien politique et diplomatique dans les forums internationaux.

Raja Talab, journaliste au quotidien à grand tirage +Al Rai+ et contributeur dans plusieurs sites arabes, a affirmé qu'"il n'est pas surprenant que le Royaume du Maroc soit le premier pays arabe à envoyer des aides, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au peuple palestinien en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, contenant une aide médicale et alimentaire urgente pour renforcer la résilience des Palestiniens".

Le Maroc a de tous temps apporté un soutien ferme à la cause palestinienne, a-t-il dit, soulignant que le Royaume déploie tous ses efforts sur le plan politique et diplomatique et utilise ses relations et le respect international dont il jouit pour soutenir la cause palestinienne dans tous les forums.

Le Royaume du Maroc soutient fermement et avec tout son poids les efforts pacifiques pour l'établissement d'un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est pour capitale, a conclu l'écrivain palestinien.