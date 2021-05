Ile Maurice: «Consultation paper» de l'ICTA - L'Internet Society met en garde contre les dérives possible

Dans un communiqué joint émis par l'Internet Society et la Mauritius Internet Governance Forum, les deux instances mettent en garde contre les dérives possibles si les propositions du papier consultatif de l'ICTA sont mises en application.

Selon les deux organisations, les amendements vont permettre la surveillance des conversations privées sur les réseaux sociaux entre les utilisateurs à Maurice. Cette surveillance, précisent-elles, seront ni «targeted» ni «proportionate».

De plus, il n'y a pas de garanties que le système installé entre pour décrypter les données sera utilisé uniquement pour les informations concernant les réseaux sociaux. «The "proxy/certificate" mechanism that is proposed makes it possible for the government to masquerade as a citizen (or visitor) and/or as an online service. For example, if banking information is tunneled through the proxy then details such as passwords can be decrypted and content such as payment amounts could be intercepted and altered».