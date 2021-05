Angola: Le MCTA veut intégrer les musées au service de la recherche et du tourisme culturel

Luanda — Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement (MCTA) a souligné, mardi, la nécessité d'intégrer les musées et équipements similaires au service de la recherche systématique et du tourisme culturel.

Dans un message dans le cadre de la Journée internationale des musées, le département ministériel avance qu'une plus grande prise de conscience de la valeur du patrimoine matériel et immatériel doit être apportée, en tant que ressource de développement, exigeant plus de rigueur dans la connaissance et l'appréciation de notre passé historique.

Le ministère appelle aux professionnels des musées et leurs assistants à de nouvelles réflexions qui débouchent sur des approches pédagogiques de la préservation de l'historicité situées dans les institutions muséologiques, comme des espaces symboliques de conservation qui prennent de plus en plus d'importance dans le développement culturel des sociétés et leur mémoire collective.

«Nous comprenons que les professionnels des musées doivent affronter les nouveaux défis de manière transversale, dans une relation de dialogue permanent avec l'avènement des nouvelles technologies dans la sphère communicationnelle», lit-on dans le message.

Le ministère ajoute qu'il entend privilégier et dynamiser l'action avec le Comité national du Conseil international des musées et organiser la VI Rencontre nationale des professionnels des musées, comme moyen de se rapprocher des réalités et perspectives des institutions muséologiques.

L'objectif principal des musées, également considérés comme des maisons de mémoire des peuples, est de sauver, préserver, valoriser et diffuser l'identité culturelle, les habitudes et les coutumes des communautés, en mettant davantage l'accent sur les aspects liés à l'essence de l'émergence d'un pays.

En tant qu'institutions qui préservent et informent le passé et enracinées dans le présent, elles sont, par essence, des liens entre les générations, car elles permettent aux générations présentes et futures de mieux comprendre leurs origines et leur histoire.

Le pays compte 12 musées en activité, des institutions qui ont commencé à apparaître dans les années 1956, avec l'ouverture, par l'ancienne société coloniale de diamants, Diamang, du musée de Dundo (Lunda Norte), le plus ancien des musées angolais, ayant pour fonction pour sauver les valeurs culturelles.

Mais, en tant qu'institutions visant à préserver et à promouvoir la mémoire culturelle des Angolais, elles ont commencé à acquérir un statut juridique le 13 novembre 1976, un an après la proclamation de l'indépendance nationale, avec la création et l'institutionnalisation du Musée national d'anthropologie, à Luanda. , le musée national le plus important du pays.