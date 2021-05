Angola: Un acteur angolais invité à la conférence d'Oxford Afrique 2021

Lubango (Angola) — L'acteur et producteur de films angolais Sílvio Nascimento a été invité par l'Université d'Oxford, de l'Angleterre, à représenter le pays à la Conférence d'Afrique, qui se tiendra le 26 de ce mois.

Sílvio Nascimento parlera du cinéma et des objectifs de son développement sur le continent africain.

L'Oxford Africa Conference est le plus grand événement de ce secteur à vocation africaine, organisé en Europe ces dernières années, et se déroule dans le cadre de la Journée du continent (25 mai).

Cette année, selon le site internet de l'événement, des conférences sur l'Afrique seront présentées, principalement en relation avec l'Angola, la Libye, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Éthiopie, via sa plateforme en ligne et en personne, au cours de huit sessions dans différents domaines.

Dans une interview samedi, à ANGOP, à Lisbonne où il vit, l'acteur se dit «honoré», car c'est un événement important où se concentreront plusieurs domaines de connaissances et de vie qui peuvent aider à développer l'Afrique.

Parmi les points en discussion dans le panel culturel, dont il fera partie, l'acteur «Whollo», comme on l'appelle aussi, a souligné les enjeux liés à la réalisation de films pour attirer les investissements, la production cinématographique en Afrique et les vrais scénarios attractifs que le continent dispose à cet effet.

Pour lui, avec cette invitation, le cinéma angolais gagne en visibilité internationale, car il y a désormais une attention particulière.

Sílvio Nascimento a admis qu'il est possible d'exporter le cinéma angolais, mais avant cela, il est nécessaire que les autorités accordent plus d'attention et plus d'investissements.

"Il en était déjà ainsi en Allemagne et cela montre qu'il y a un intérêt international pour le cinéma angolais, car les yeux sont rivés sur nous et nous devons avoir un bon produit à exporter", a conclu la source.

Outre Sílvio Nascimento «Whollo», le biologiste Adjany Costa, pour le Panel environnemental et le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, José de Lima Massano, sont également invités à la session sur le développement de l'Afrique.

Sílvio Nascimento «Whollo», 33 ans, né à Lubango (Huíla), est acteur depuis plus de 25 ans, ayant entré dans le monde du théâtre à sept ans.

Il vit au Portugal depuis six ans. Il a une vaste liste de participations à des films, séries et feuilletons.

Il a été nominé trois fois aux Emmys de New York pour sa participation et a remporté le premier Golden Globe d'Angola, dans la catégorie du meilleur acteur.