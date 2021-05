Afrique: Journée mondiale contre l'hypertension - Plus d'1 milliard de personnes touchées dans le monde

La fièvre monte, la personne devient pâle, présentant des bourdonnements d'oreilles, pique une crise et le diagnostic chez le médecin révèle une hypertension artérielle. Un scénario vécu par beaucoup de personnes qui ont découvert leur maladie après une perte de connaissance.

Selon les professionnels de la santé, la majorité des cas surviennent après une consultation de routine au moment où la maladie a déjà gagné du terrain. « Plus de la moitié des hypertendus ignorent leur état. La maladie étant silencieuse, il y a très peu de symptômes caractéristiques de l'hypertension pouvant alerter. Ce qui fait que des malades ignorent leur statut jusqu'à ce qu'ils tombent malades » a déclaré Marie Rose Faye, infirmière.

À l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension artérielle qui a été célébrée hier, lundi 17 mai, par la communauté internationale, dans la plus grande sobriété à cause de la pandémie, la journée reste un moment de sensibilisation pour les associations de soutien aux personnes vivant avec l'hypertension artérielle ou encore un moment de plaidoyer dans l'amélioration de la prise en charge médicale.

Considérée comme une affection cardiovasculaire, l'hypertension touche 1,13 milliard de personnes dans le monde dont 40 % dans les pays occidentaux et 60 % dans les pays en voie de développement. Les prévisions de la communauté internationale révèlent que dès 2025, à cause du vieillissement de la population et de l'évolution de mode de vie qui favorise l'obésité et la sédentarité, nous compterons 1,5 milliard de malades. Longtemps silencieuse, elle peut entraîner des complications très graves dont l'infarctus, attaques cérébrales entre autres.

Comment prévenir la maladie

Selon les acteurs de la santé, il est possible de prévenir l'hypertension ou la contrôler pour avoir une vie saine. Toutefois, il est recommandé le dépistage précoce. Un dépistage qui peut se faire à la maison à l'aide du tensiomètre artériel, chez un pharmacien. Cependant, il est conseillé qu'un professionnel de la santé fasse la prise de la tension. Il est aussi important d'avoir une alimentation saine et équilibrée, pas trop de sel, ni d'huile et de pratiquer une activité physique comme la marche. Pour rappel, il y a hypertension artérielle lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée. L'hypertension artérielle peut endommager des organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. C'est le 14 mai 2005 qu'a été décrétée la Journée mondiale de d'- hypertension artérielle par la Ligue mondiale contre l'hypertension.