Sénégal: Adoption de motion de soutien au peuple palestinien - Le PIT condamne et exige l'arrêt des «frappes criminelles israéliennes» contre Gaza

Le Secrétariat du Comité Central du Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) a adopté une «Motion de soutien au peuple palestinien». C'est à l'issue de sa réunion tenue, le samedi 15 mai 2021, à son siège à Khar Yalla, Route du Front de Terre, sous la présidence de son Secrétaire Général, Samba SY.

«Le PIT-Sénégal, épris de paix, de justice et de liberté, dans le droit fil de son attachement à la solidarité internationaliste des peuples, condamne les frappes criminelles israéliennes contre le territoire palestinien de Gaza. D'autant que ces iniques attaques ne visent, ni plus ni moins, que des citoyens aux mains nues, pour la plupart des enfants et des femmes, dont le seul tort est d'avoir un ennemi sioniste à leurs frontières», lit-on dans le document parvenu à notre Rédaction.

Lors de cette rencontre, le Secrétariat «s'est longuement penché sur la grave crise née de l'agression de l'armée israélienne contre le peuple palestinien. Cela, dans un contexte où la pandémie de la COVID-19 se poursuit sur l'étendue de la planète». Mieux, «Le P.I.T-Sénégal exige l'arrêt immédiat de cette honteuse opération d'un autre âge ainsi que le retrait de l'armée israélienne du territoire palestinien.

Selon le P.I.T-Sénégal, le temps est venu pour la Communauté internationale particulièrement le cartel de pays qui s'arrogent le droit de vouloir régenter le monde, de prendre son courage à deux mains aux fins de garantir aux peuples protagonistes de la région des frontières sûres, internationalement reconnues. Car le peuple de Palestine ne réclame que son droit inaliénable à disposer de son territoire, dans une cohabitation pacifique avec ses voisins, quelles que soient leur race, leur religion et leur origine».

Et Samba Sy et ses camarades de mentionner que «le PIT-Sénégal est convaincu que faire front à ces ravageuses attaques du régime sioniste contre la Palestine occupée, arrêter cette monstrueuse escalade, redonner espoir aux peuples imposent de mettre fin à l'infernale mécanique de recherche de profits que l'impérialisme américain a mise en branle».

En effet, attirent-ils l'attention, «ce brasier allumé et entretenu par les forces du capital n'est pas seulement à percevoir comme une lutte pour occuper un territoire : il faut aussi et fondamentalement le voir comme la manifestation d'appétits impérialistes pour le contrôle et l'exploitation des ressources pétrolières de terroirs des pays arabes. Un insatiable appétit faisant que des millions de femmes et d'hommes, enfants et adultes sont réduits à s'exiler pour espérer vivre autrement que de manière indigne de l'humain.

Le P.I.T-Sénégal réaffirme son indéfectible soutien au peuple palestinien dans la défense de son droit inaliénable à un Etat souverain à l'intérieur de ses propres frontières dans le concert des nations».