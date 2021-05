Sénégal: Saint-Louis - En colère contre les attaques d'Israël sur la Palestine - Les Imams et Ulémas appellent la communauté internationale à agir rapidement

L'Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis se dit outrée par les scènes de violences à Jérusalem, en Palestine, et qui ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Ses membres condamnent avec la dernière énergie ces attaques de la part d'Israël, accusé d'avoir fait irruption dans la mosquée Al-Aqsa pour violenter des fidèles. Ils réitèrent leur soutien indéfectible au peuple palestinien et appellent la communauté internationale à agir rapidement pour repousser ces attaques israéliennes.

L'Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis s'est réunie, le dimanche 16 mai, dans leur nouvelle mosquée pour faire part de la position de ses membres sur la question de la Palestine. "Si la paix est l'objectif, tout le monde doit se rappeler, surtout la communauté internationale, qu'il ne peut avoir de paix sans justice", a introduit l'Imam Baba Ly, Vice-président de ladite association qui condamne les "attaques israéliennes barbares" contre les Palestiniens.

Leur sortie fait suite aux violences sur l'esplanade de la Mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, qui a fait près de 200 blessés et morts chez les Palestiniens. "L'AIUS condamne cette "attaque barbare" de la part d'Israël qu'elle accuse d'avoir fait irruption dans cette mosquée qui fait partie des trois lieux les plus sacrés de l'Islam. Ainsi, la ville de Jérusalem a de nouveau saigné, et elle continuera de le faire tant que la logique de la force, de l'expulsion, et du viol des droits des peuples Palestiniens prévaudra", a-t-il fait savoir.

Ces Imams et Ulémas de Saint-Louis réitèrent ainsi leur soutien indéfectible au peuple palestinien afin qu'il retrouve son indépendance et sa liberté de déterminer son propre avenir, à l'instar de tous les pays du monde. "Nous condamnons aussi les pratiques hostiles à l'encontre d'hommes de religions, musulmans et chrétiens à Jérusalem et appelons la communauté internationale à agir rapidement et immédiatement afin de repousser les attaques israéliennes répétées contre le peuple palestinien et la Mosquée AlAqsa", a-t-il conclu, tout en invitant le Chef de l'État Macky Sall à aller plus loin dans sa prise de position.