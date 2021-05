Sénégal: Mairie de Dakar, unité de l'opposition, Redécoupage administratif du département - Barthélémy Dias bombe le torse

« Je suis candidat à la mairie de Dakar et personne ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Dakar. Que ça soit très clair». Ces propos sont de Barthélémy Dias, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui faisait face à la presse hier, lundi 17 mai 2021.

Le fidèle d'entre les fidèles de Khalifa Sall qui n'a pas perdu beaucoup de temps pour annoncer sa candidature à la mairie de Dakar aux prochaines élections locales prévues le 23 Janvier 2022, a tenu à dénoncer dans la foulée les « manœuvres » de Macky Sall et du pouvoir en place pour plomber sa candidature. Dans la foulée, il n'a pas manqué de brocarder l'opposition et le redécoupage administratif de Dakar à des fins purement électoralistes.

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur Barthélémy Dias n'a pas fait dans la dentelle hier, lundi 17 mai 2021, face à la presse, pour présenter sa candidature à la mairie de Dakar. Une candidature que le pouvoir en place chercherait à plomber, a fait savoir le lieutenant de Khalifa Sall, ancien maire socialiste de Dakar, eu égard à l' «envoi» d'une mission de l'inspection d'État au niveau de sa mairie. Pour autant, Barthélémy Dias a tenu à mettre en garde contre toute tentative du président Macky Sall de vouloir l'empêcher de participer aux joutes électorales. « Je suis candidat.

Mais il paraît que l'Inspection générale d'État a déployé une mission à la mairie de Mermoz. Je vous souhaite la bienvenue. Faites votre travail et rendez vos rapports sans problème. Khalifa Sall était candidat et on lui avait envoyé une mission d'audit de l'IGE, mais cette fois-ci ça ne passera pas. Personne ne pourra m'empêcher de participer aux élections locales. Il n'y aura pas une deuxième vague mais un point sans retour », a prévenu le maire Barthélémy Dias avant d'appeler à l'unité de l'opposition pour « faire face au président Macky Sall dans ses manœuvres». Un Président que Barthélemy Dias a accusé d'avoir bloqué les recettes de la commune qu'il gère depuis 2009. Dans une vidéo présentée à la presse, le maire Dias a cherché ainsi à démontrer les « stratagèmes » du pouvoir pour diminuer les avoirs de la commune de Mermoz Sacré-Cœur.

Et pour justifier ses accusations, le candidat à la mairie de Dakar a pris l'exemple du siège de Taxawu Senegaal, sis Sacré Cœur 2, qui doit verser ses taxes à la commune dirigée par Palla Samb, Fann-Point E. Malgré tout, relèvera Barthélémy Dias qui a déclaré avoir subi de «coups sales » du pouvoir pour dissoudre l'énorme travail de sa commune, « rien ne m'empêchera d'être candidat à la ville de Dakar ». Dans la foulée, le maire de Mermoz Sacré Cœur a tenu à lancer un vibrant appel à toutes les autorités religieuses et culturelles de Dakar à stopper ce qu'il appelle « la folie de Macky Sall».

REDECOUPAGE ADMINISTRATIF : LE VETO DE BARTH

Quid du nouveau découpage administratif de Dakar ? A ce niveau, le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur a opposé son véto catégorique à ce projet annoncé récemment par le président de la République Macky Sall. Pour autant, Dias a dénoncé ce qu'il considère comme « une agression totalement injustifiée sur la population du département de Dakar ».

« On n'a jamais pensé qu'au Sénégal, on pouvait descendre aussi bas. Quand aujourd'hui, on nous fait croire que les recettes soutirées dans la ville de Dakar (dans le cadre de l'Acte III de la décentralisation), vont retourner à la mairie de Dakar sans aucune évaluation, ça pose problème ». Pour Barthélémy Dias, ce découpage administratif annoncé pour le département de Dakar n'est rien d'autre qu'une tentative d'étouffer certaines communes de Dakar. « Il y a juste une tentative d'asphyxier certaines communes du département de Dakar (...), Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont incapables de gagner Dakar, ils veulent faire disparaître Dakar. Cela ne passera pas! Le président Macky Sall est très petit pour faire disparaître Dakar », a souligné Barthélémy Dias.

À ce niveau, il a mis en garde le pouvoir en place, avant d'interpeller les ténors de l'opposition et la communauté Léboue. « Dakar ne disparaîtra pas. Dakar ne peut pas disparaître sans le soutien des ténors de l'opposition. Le silence de certains leaders de l'opposition ne peut plus persévérer. Cette opposition ne peut être totalement muette quand on parle de pétrole, quand on parle de gaz, quand on parle du zircon et quand on parle du découpage administratif. C'est pourquoi j'interpelle les ténors de l'opposition car ils habitent majoritairement Dakar. La communauté Léboue doit aussi bouger car Dakar n'appartient pas à Macky Sall ».

L'OPPOSITION SOMMEE DE SE REVEILLER ET DE S'UNIR

La diatribe de Barthélémy Dias contre l'opposition qualifiée de silencieuse ne s'est pas arrêtée là. Pour le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur, le camp anti-Macky doit sortir de sa léthargie et ramer dans la même direction, surtout en prévision des élections locales. «Il faut que l'opposition sénégalaise se décide à se mettre ensemble. Il est temps qu'on se dise la vérité. Pour se mettre ensemble, on n'a pas besoin de faire des réunions.

Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas une opposition. Une opposition n'a pas besoin de réunions interminables». Et Dias de poursuivre : «J'ai entendu Moctar Sourang (coordonnateur du Frn-ndlr) dire que Macky Sall est dans les calculs politiques. Et pourtant, c'est eux qui sont allés au dialogue politique. Qu'en ont-ils tiré ? C'est eux qui déplorent des calculs politiciens de Macky Sall. Que cette opposition nous montre maintenant quand et comment elle compte s'y opposer.». Et Barthélémy Dias de conclure sèchement : « «Moi je ne me reconnais pas dans cette opposition. L'opposition doit s'opposer. Elle doit communiquer, manifester. Mais ça, ce n'est pas une opposition. C'est pourquoi Macky fait ce qu'il veut. Un pays doit avoir un pouvoir et une opposition. Mais pas des "deals" à n'en plus finir».