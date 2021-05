Congo-Kinshasa: Turquie - Fabrice N'Sakala vise le doublé avec Besiktas

Grâce à sa victoire 1-2 sur la pelouse de Göztepe, Besiktas de Fabrice N'Sakala conserve sa différence de but d'avance sur Galatasaray et est sacré champion de Turquie.

Samedi dernier, au terme d'une soirée mouvementée qui aurait pu voir Fenerbahçe ou encore Galatasaray être sacré champion, c'est finalement l'autre club stambouliote, Besiktas, qui a remporté la Süper Lig. Pour le compte de la 42ème journée de championnat, les Aigles Noirs se sont imposés face à Goztepe (1-2). Malgré les victoires de Galatasaray contre Yeni Malatya (3-1) et de Fenerbahce contre Kayseri (1-2), c'est bien Besiktas qui remporte le championnat à la différence de buts.

Fabrice N'Sakala fait partie des artisans majeurs du titre du pensionnaire du Vodafone Park. « Le sprint final fut haletant et la dernière journée était enflammée. Les trois cadors de Süper Lig avaient la pression sur leurs épaules, mais nous n'avions pas droit à l'erreur de notre côté en fait. Nous occupions la première place depuis quasiment le mois de janvier. Mais ce final explosif nous permet de savourer encore plus ce titre. Nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire au vu du début de saison », confie l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht dans des propos relayés par walfoot.

Le début de saison des Aigles Noirs n'était pourtant pas bon. « Ce fut désastreux, nous étions dans le bas du classement et les critiques pleuvaient. Puis nous avons été éliminés durant les préliminaires de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Mais d'un côté, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs et il a fallu le temps de construire un collectif. Nous avons travaillé dur et cela a porté ses fruits. C'était un peu stressant par moments, mais nous y sommes parvenus », explique l'international congolais.

Ce mardi soir, Besiktas aura l'occasion d'effectuer le doublé en cas de victoire contre Antalyaspor en Coupe de Turquie. « Faire le doublé serait exceptionnel. Un nouveau trophée mais aussi l'occasion de laisser une trace de notre passage au club. Nous ferons tout pour y parvenir mais il faudra se méfier de notre adversaire qui a eu le temps de se préparer étant donné que nous nous sommes battus jusqu'à la dernière journée pour le titre", ajoute le back gauche avant d'effectuer son bilan personnel.

« J'ai montré le vrai N'Sakala »

« J'aurais pu faire mieux. L'intégration a pris du temps et je n'étais pas prêt à autant de pression autour du club. J'ai pourtant évolué à Anderlecht, le club le plus titré de Belgique, mais ici à Besiktas, il y a plus d'attentes. Aussi bien des supporters que des médias. Des piliers de l'équipe comme Vida et Hutchinson m'ont permis de mieux assimiler et m'ont aidé à m'adapter. J'avais peur de mal faire au début mais j'ai ensuite pris mes responsabilités et j'ai pris confiance au fur à mesure des matchs et alors je me suis senti libéré. J'ai montré le vrai N'Sakala », souligne l'un des meilleurs à son poste en Süper Lig lors de ces deux dernières saisons.

« Je me rejouis de jouer dans un stade comble »

Outre la finale de la Coupe de Turquie, le défenseur a hâte de profiter de ses vacances, mais aussi de débuter le prochain exercice. « Je me rejouis de jouer dans un stade comble avec nos 42.000 supporters. Trop excité de vivre cela avec notre douzième homme présent au stade et aussi de jouer à nouveau la Ligue des champions. C'est toujours un privilège d'affronter les meilleures équipes du Vieux Continent », a conclu Fabrice N'Sakala.