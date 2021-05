Cameroun: Jean Pierre Nsamé - "Un moment difficile, comme il y en a beaucoup"

Jean Pierre Nsamé, l'international camerounais des Young Boys (championnat suisse) s'est prononcé sur sa blessure qui pourrait l'éloigner du terrain pendant plusieurs mois.

L'attaquant camerounais s'est blessé lors de la rencontre des Young Boys face à Lucerne comptant pour la 35è journée du championnat. Nsamé était sortie 10 minutes après avoir inscrit le quatrième but de son club. Les leaders ont gagné le match sur un score de 5 buts à 2.

Victime d'une rupture de son tendon d'Achille, Jean Pierre Nsamé risque de ne plus toucher au ballon en 2021. Cette saison serait donc terminée pour le Lion Indomptable qui pourrait également manquer la sélection lors de la prochaine trêve internationale.

« Un moment difficile, comme il y en a beaucoup dans la vie. On ne s'y attend jamais... Mais, il n'y a qu'une réponse face à cela. Mon mental est positif et mon énergie pour affronter cette difficulté est grande. Je me réjouis déjà de vous revoir bientôt et de vivre encore des émotions exceptionnelles. Un grand merci pour vos messages d'encouragement et votre soutien. Quelques temps de repos pour me soigner sont nécessaires. Mais on se revoit bientôt », a -t-il posté sur son compte Instagram.

Avec 19 buts à son compteur, Jean Pierre Nsamé est l'actuel meilleur buteur du championnat suisse et également deuxième meilleur passeur avec 8 passes décisives.