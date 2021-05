Maroc/Afrique du Sud: Virée réussie pour le Raja à Johannesburg

Lassad Chabi : Il faut capitaliser sur ce résultat positif pour optimiser nos chances de qualification en demi-finale

Bonne opération du Raja qui est parvenu, dimanche à Johannesburg, à forcer le score de parité, un partout, face à l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates pour le compte du match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Les Verts ont sorti un match correct et auraient pu regagner la maison avec la victoire en poche. Et c'est d'ailleurs contre le cours du jeu que les Sud Africains ont ouvert la marque à la 38ème mn par Maliele Vicente Pule qui a profité d'une bévue du latéral rajaoui Abdeljalil Jbira.

Une ouverture du score qui n'a pas perturbé pour autant les Casablancais qui n'ont pas lâché le morceau,réussissant à égaliser à l'heure de jeu par l'entremise de l'inévitable Ben Malongo, sachant que les Verts se sont vu refuser un penalty des plus évidents pour une faute de main en pleine surface de réparation. Un nul encourageant qui permettra au Raja d'entrevoir l'opposition du retour dimanche prochain dans de bonnes dispositions, sachant que, d'ici là, les Verts observeront un confinement sanitaire, ce qui laisse planer le doute sur la tenue du match du championnat MCO-RCA, comptant pour la 18ème manche et prévu jeudi prochain. Au terme de ce first acte, l'entraîneur du Raja, le Tunisien Lassad Chabi, n'a pas manqué de saluer la prestation de ses poulains, faisant savoir dans une déclaration rapportée par la MAP que «tout au long de ce match très difficile, les joueurs sont restés concentrés et ont pu déjouer habilement les attaques de l'équipe adverse».

Pour ce qui est du match retour, il a indiqué qu'«il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut plutôt commencer à se préparer au match retour dès maintenant», ajoutant par là même qu'«il faut capitaliser sur le résultat positif de ce match pour optimiser nos chances d'arracher la victoire lors de la prochaine rencontre et se qualifier ainsi en demi-finale». Quant à l'entraîneur d'Orlando Pirates, Josef Zinnbauer, il a indiqué que «nous avons créé plusieurs occasions pour marquer un autre but mais la touche finale nous a fait défaut». Et de conclure que «les joueurs doivent faire de leur mieux pour gagner le prochain match».

En plus du match Orlando Pirates - Raja, les trois autres rencontres aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération ont été disputées dimanche.Ainsi, l'équipe algérienne de la JSK a pris une sérieuse option pour la qualification au dernier carré après s'être imposée à l'extérieur sur les Tunisiens du CS.Sfaxien par 1 à 0. Les Egyptiens de Pyramids n'étaient pas en reste, s'offrant au Caire par 4 à 1 les Nigérians d'Enyimba, au moment où les Camerounais de Coton Sport ont battu les Sénégalais de Jaraaf sur la petite marque de 1 à 0.