Maroc: Botola Pro D1 - Le HUSA et le MAS assurent l'essentiel

Le MCO s ' offre le FUS à Rabat

Le Hassania d'Agadir (HUSA) a battu le Youssoufia de Berrechid (CAYB) par 2 buts à 1, dimanche soir au Grand stade d'Agadir, en match comptant pour la 17è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Les locaux se sont imposés grâce à un doublé d'Ayoub El Mellouki (27è, 42è). L'attaquant ougandais Patrick Kaddu a marqué le but de l'honneur pour les visiteurs dans le temps additionnel (90+6è). Le score aurait pu être plus large, mais le joueur du HUSA Youssef El Fahli s'est vu refuser deux buts (45+1è et 63è) par le VAR.

Dans l'autre match disputé dimanche, le Maghreb de Fès s'est imposé à domicile face à la Renaissance de Berkane sur le score de 2 buts à 0. Les Jaune et Noir l'ont emporté grâce à des buts de Ismael Ben Ktib (51è) et Nabil Marmouk (90+3è). Quant à la troisième rencontre dominicale, elle a vu le FUS de Rabat chuter lourdement à domicile face au Mouloudia d'Oujda (MCO) sur le score de 3 buts à 0. Un doublé d'Adam Ennaffati (28è et 75è) et un but de Zakaria Bahrou (79è) ont offert les trois précieux points au MCO.

Pour rappel, trois matches ont été disputés samedi et se sont tous soldés sur des scores de parité, à savoir OCS-IRT (1-1), RCAZ-SCCM (1-1) et MAT-ASFAR (0-0). Les matches RCOZ-Raja et WAC-DHJ ont été reportés en raison de l'engagement en fin de semaine du Wydad et du Raja en compétitions africaines.