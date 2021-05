Afrique: Sommet économique de Paris - Faure Gnassingbé du Togo pour un nouveau cycle de croissance en Afrique

A l'invitation du Président de la République française, Emmanuel Macron, le Président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé participe ce 18 mai à Paris au Sommet sur le financement des économies africaines.

Selon un communiqué de presse, ce sommet vise à échanger autour des conditions du soutien financier massif dont doit bénéficier le continent africain pour surmonter le choc de la pandémie et poser les bases d'une relance économique durable et endogène.

A cette occasion, M. Gnassingbé, a déclaré que ce sommet est l'occasion d'apporter une réponse ambitieuse et coordonnée au choc qui a frappé les économies du continent africain. «Je salue l'initiative du Président Emmanuel Macron, qui réunit des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des institutions financières internationales. Cette mobilisation est à l'image de l'interdépendance entre toutes les parties du monde : la résilience des économies d'Afrique est dans l'intérêt de tous. Au-delà des aspects conjoncturels, le présent sommet vise à poser les bases d'un nouveau cycle de croissance en Afrique, qui sera un relais nécessaire pour l'ensemble de l'économie mondiale », a dit le chef de l'Etat togolais. Selon lui, l'enjeu est donc de travailler à ce nouveau partenariat pour consolider notre développement commun.

«Le financement soutenable des économies est une question d'importance et la question de l'appui au secteur privé africain l'est davantage encore. Le secteur privé est en effet le véritable moteur de création d'emplois et de richesses. Il n'y aura pas de relance forte sans l'amélioration des conditions de financement, en Afrique et à l'international, du secteur privé africain. », a ajouté Faure Gnassingbé.

Grâce à la stratégie nationale portée par le Chef de l'État et contenue dans la « Feuille de route gouvernementale Togo 2025 » adoptée en octobre 2020, le Togo affiche une forte résistance au choc de la Covid et une résilience propre à accélérer la relance post-pandémie, avec un taux de croissance relevé à 1,8 % pour 2020.

En prélude au Sommet de Paris, le Chef de l'État s'est entretenu dimanche 16 mai avec Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi). Mme Georgieva a vivement apprécié les efforts du gouvernement togolais dans la gestion de la pandémie et les mesures innovantes adoptées pour renforcer la résilience des populations.

Le Chef de l'État et la directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi) ont par ailleurs évoqué les différents enjeux du Sommet de Paris, notamment l'appel à l'action pour le renforcement de la résilience des pays africains à travers le soutien des partenaires au secteur privé. Le Fmi s'est d'ores et déjà engagé à soutenir le Togo et a confirmé la mise à disposition de 240 millions de dollars de ressources supplémentaires.

Sur invitation du président du Conseil européen, Charles Michel, le Président de la République Togolaise se rendra ensuite à Bruxelles, où sera discuté le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et le Togo en matière économique, politique et commerciale.