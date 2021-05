Cameroun: Promotion des TIC - Le soutien réaffirmé de Huawei

Une délégation conduite par Terry HE, président de Huamei Northern Africa, a été reçue en audience hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, s'est entretenu hier avec une délégation de Huawei, conduite par Terry HE, président de Huamei Northern Africa. Au cours de cette audience en présence du directeur général adjoint de la structure, Jean Sun Wei, il a été question de la promotion des Technologies de l'information et de la communication au Cameroun. A ce sujet, Huawei a réaffirmé son soutien à l'endroit du gouvernement camerounais dans le développement de l'industrie des TIC. Par ailleurs, ce partenaire stratégique national a fait un don au profit du gouvernement de 20 unités de systèmes de conférence intelligents « Huawei Ideal Hub ». Ceci comme soutien de Huawei dans le cadre de la célébration des 20 ans de la téléphonie mobile au Cameroun. Un geste salué à sa juste valeur par le PM, Joseph Dion Ngute.

Terry HE a exprimé ses encouragements aux pouvoirs publics de notre pays, qui « conduisent le peuple camerounais à lutter courageusement contre la pandémie du Covid-19 ». Au nom du groupe chinois, il a exprimé son « grand respect » au président de la République et au peuple camerounais. Dans le cadre de cette lutte, l'on se souvient qu'en octobre 2020, Huawei avait versé 100 millions de F de don dans la cagnotte, en vue de soutenir le plan de riposte du gouvernement.

Sur un autre plan, Terry HE a souligné que, la direction de Huawei attachait une grande importance à la coopération avec le gouvernement du Cameroun. Dans cette lancée, un accord de partenariat stratégique dans le domaine des TICs entre la République du Cameroun et Huawei, est en vigueur. Il permettra à l'opérateur de former 2 000 candidats en TIC en 2021 dans le cadre du programme Huawei ICT Academy en partenariat avec les sept universités camerounaises.

« En mars 2021, nous avons formé 525 étudiants et 39 enseignants dans le cadre de la coopération avec Sup'ptic, Ensp, IUC, Université de Douala, IAI Cameroun, Iftic- Sup et CUIB », a déclaré M. Terry HE. Ce dernier a également indiqué que d'autres projets sont en cours au Cameroun. Notamment dans le domaine du développement national de la large bande, de la construction de villes intelligentes, de l'électrification solaire en zones rurales et dans d'autres domaines .