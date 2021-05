Cameroun: Journée du commerce électronique - La fracture numérique reste un obstacle

Au terme des réflexions organisées la semaine dernière à Yaoundé, les participants ont été édifiés sur les facilités qu'offre le e-commerce dans les échanges commerciaux.

L e thème retenu pour la première édition de la Journée nationale du commerce électronique et de l'économie numérique (JNCE) était « Contribuer à la réduction de la fracture numérique ». Cette thématique intervient suite à un constat fait sur le terrain par les organisateurs, selon lequel l'arrière-pays n'a pas le même accès à internet que les zones urbaines. Il s'agit donc de permettre à tous les Camerounais de profiter équitablement des avantages qu'offre le numérique. L'évènement s'est déroulé au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, le 11 mai dernier.

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette journée organisée par la Chambre du commerce électronique, de l'industrie de l'information, de la communication et de l'économie numérique (CETIT-DE). C'est Valentin Mbozo'o, directeur général du Groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale (Gimac) qui a présidé les travaux. « A l'heure où la crise économique, sociale et sanitaire affecte l'ensemble des pays et rebat les cartes sur les modèles de développement, le Cameroun doit se positionner et préparer sa mutation économique et sociale qui lui permettra de bénéficier des effets de levier qu'offre le digital », a expliqué Paul César Njikam, président de la CETIT-DE.

Au cours de cette journée, le grand prix du commerce électronique et de l'économie numérique a été dé- cerné à quelques entreprises nominées pour le concours. Créée en 2015, la CETIT-DE se positionne comme une force de proposition dans l'élaboration et la mise en œuvre cohérente à l'échelle nationale et internationale de politique publique et privée .