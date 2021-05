Congo-Brazzaville: Télécommunications - Les acteurs du secteur privé invités à soutenir le programme de l'UIT

A l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des télécommunications, le ministre des Postes et des Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a invité les entreprises et parties prenantes à appuyer le programme de l'Union internationale des télécommunications (UIT) tout en œuvrant pour la prospérité et le bien-être d'internet pour tous.

Pour cette 50e édition, la célébration de ladite journée a été placée sous le thème « Réduire l'écart en matière de normalisation ». Selon le ministre Ibombo, ce thème s'efforce de répondre à la problématique sur l'accélération de la transformation numérique dans le cadre des initiatives nationales, régionales et internationales afin d'en réduire la fracture entre les pays membres et la population.

« Cette édition 2021 offre aux membres de l'UIT, dont notre pays fait partie, la possibilité de continuer à stimuler la transformation numérique en promouvant des stratégies nationales relatives au développement des Technologies de l'information et de la communication (TIC), des politiques intelligentes visant à encourager les investissements, la coopération et les partenariats », a fait savoir le ministre Léon Juste Ibombo.

Ce thème, a-t-il ajouté, va permettre aux membres de l'UIT de réfléchir aux avancées dans le secteur des TIC propres à faciliter le passage à un développement intelligent et durable. Aussi, il met en avant les solutions concrètes reposant sur les TIC et les tendances pour promouvoir la durabilité sur les plans environnemental, économique et social. Ce, dans le but de contribuer à la réalisation des cinq buts stratégiques du programme Connect 2030.

« Il est aujourd'hui admis de tous que le développement numérique est un catalyseur du développement durable. Afin d'en concrétiser pleinement les avantages, il est impératif d'encourager le développement harmonisé par l'adoption des normes standards. », a indiqué le ministre Ibombo.

Les normes élaborées par l'UIT garantissent l'interopérabilité, a-t-il signifié. Elles permettent la mise en place des marchés mondiaux et stimulent l'innovation et la croissance et contribuent à accélérer l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue d'atteindre tous les Objectifs de développement durable.

Par ailleurs, le ministre en charge des Postes et Télécommunications a salué les avancées positives enregistrées par le Congo dans le secteur numérique.

Célébrée le 17 mai de chaque année, la Journée mondiale des télécommunications a été instituée dans le but de sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'internet et des autres TIC dans différents domaines tels que : économique, social ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique.