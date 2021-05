Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Adu va soutenir les initiatives du programme « Ensemble poursuivons la marche »

L'association Désir d'unité (Adu) par la voix de son vice-président le professeur Auguste Nsonsissa s'est dit, le 16 mai à Brazzaville, disposée à accompagner les initiatives de paix dans les villes et villages du Congo.

Le message a été rendu public à l'occasion de la journée internationale du vivre-ensemble en paix, initiée par les Nations unies.

« Le vivre-ensemble est le socle de l'unité nationale et du patriotisme. Tout Congolais devrait promouvoir les intérêts du pays et consolider l'unité nationale dans un esprit de justice sociale en vue de favoriser l'égalité des droits et des chances à travers les actions éducatives, culturelles et sportives », a déclaré le professeur Auguste Nsonsissa.

Les initiatives du programme « Ensemble poursuivons la marche » renforcent et préservent la stabilité, l'Etat de droit, l'unité nationale et la démocratie. « Sans la paix, sans unité nationale, il n'y a pas d'avenir pour le pays et sa population. A non point douter, la paix est à constater à travers les convivialités dans les villes et villages », a-t-il indiqué.

L'Adu propose aux organisations nationales, sous-régionales et internationales de « prendre plus d'initiatives locales et éducatives. Et d'agir en faveur de la paix, de la réconciliation et du développement durable notamment en collaborant avec les communautés et les chefs religieux ainsi qu'en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion ».

Dans le cadre de la promotion du dialogue entre les religions et les cultures, l'Adu salue le rôle majeur joué par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Signalons que le 8 décembre 2017, l'assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 72/130 proclamant le 16 mai, journée internationale du vivre-ensemble en paix.