Congo-Brazzaville: Livres - Daudet Bieto Pala publie « Management et leadership dans le développement des organisations »

L'essai vient de paraître dans les éditions Jets d'encre, l'auteur Daudet Bieto Pala propose un ensemble de méthodes, techniques et principes de management et de leadership afin de donner aux lecteurs les clés de la réussite en entreprise.

Dans cet essai de 168 pages sur 14,8 x 21 cm, le Congolais Daudet Bieto Pala fait savoir que le rapport entre le manager et ses employés est primordial et les raisons de la baisse de rentabilité d'une entreprise concernent souvent un problème de communication. « Ainsi, savoir diriger son équipe, la motiver, la cadrer, l'accompagner, c'est assurer le bon fonctionnement de l'organisation. Endiguer une situation de crise est possible. Enchaîner les succès l'est tout autant. Mais encore faut-il connaître les bases managériales... », rappelle-t-il.

A en croire le communiqué de presse des éditions Jets d'encre qui annonce cette parution, Daudet Bieto Pala propose un ensemble de méthodes, techniques et principes de management et de leadership, afin de donner aux lecteurs les clés de la réussite. « Pourquoi beaucoup d'entreprises échouent dans une période de crise ? Quelles en sont les causes ? Quel est l'environnement propice ? Quelle est la thérapie appropriée ? On échoue quand on n'a pas maîtrisé et appliqué rationnellement l'ensemble de connaissances et des techniques destinées à mieux gérer, organiser, diriger et contrôler une entreprise. Les causes de l'échec dépendent de l'environnement et la réussite de la capacité du manager à proposer une thérapie adaptée aux temps et aux circonstances » sont autant des questions auxquelles l'auteur répond dans ce livre ainsi que des éléments qu'il apporte aux lecteurs pour leur faciliter la réussite dans leurs entreprises.

De l'auteur, on peut retenir que Daudet Bieto Pala est né le 3 mai 1963 à Mabaka, dans le territoire de Kasongo-Lunda, province de Kwango en République démocratique du Congo. Il est Marié à Bijou Masanka Mukadi et est chef de bureau de la gestion de personnel au Fonds de promotion culturelle à Kinshasa.