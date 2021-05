Gabon: MBIGOU - Renforcement des capacités de responsables des structures de bases du PDG

Le chef-lieu du département de la Boumi-Louetsi, dans le sud de la Ngounié, a abrité les 15 et 16 mai 2021, un séminaire de formation sur le remplissage de la nouvelle fiche d'adhésion et le renforcement des capacités de responsables des structures de bases du PDG.L'objectif visé est la meilleure restructuration du parti.

Ce sont donc les leaders politiques PDG du 1er siège à savoir les membres du bureau politique (MBP), le vénérable sénateur nommé Alain Bouka Manganda et l'honorable député Cyriaque Moukoundzi qui ont entretenu les militants et militantes de ce grand parti politique. Durant ces échanges, les séminaristes ont rappelé les principes des mesures barrière liées à la pandémie de la Covid 19. Cela s'est vu par ce don de 250 gels alcoolique, 3000 masques et 50 pagnes de 6 tard par fédération, de même qu'aux autorités administratives, politique et sociale.

Au cours de cette séance de travail, l'honorable député a su donner le but majeur : « l'objectif dans notre travail est qu'au sortir d'ici, il faudra éviter d'éparpiller les militants, travailler en équipe et prôner la dynamique unitaire, le respect des consignes du parti doit être obligatoire afin d'avoir des perspectives optimales pour les prochaines échéances électorales », dit ici l'honorable Cyriaque Moukoundzi. Le membre du bureau politique, va rappeler aux séminaristes d'éviter le triomphalisme qui provient généralement des propos qui frustrent les camarades et qui parfois sont la cause de désorganisation surtout à l'approche des échéances électorales, mieux, éliminer notre égoïsme et faire place à l'unité et le travail.

Lors du repas organisé à son domicile, le MBP, n'a pas manqué de prôner pour l'esprit démocratique. Le dialogue, la tolérance et la paix doivent être les piliers de nos actions sociales, politique, a-t-il rappelé. « Le PDG n'est pas un parti de guéguerre social, mais un parti de construction, de partage, de bien-être social. Et c'est ensemble que nous pouvons réussir la mission prônée par son excellence président de la République Ali Bongo Ondimba », insiste-t-il !