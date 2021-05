Congo-Kinshasa: Covid-19 - Kinshasa a rapporté deux nouveaux cas

Selon l'OMS, les dernières données de l'évolution de la pandémie à la date du 17 mai indiquent que sur onze nouveaux cas notifiés, la ville de Kinshasa n' a rapporté que deux cas contre neuf au Nord-Kivu.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique qu'aucun nouveau décès des cas confirmés n'a été rapporté. Le total de cas mortels en RDC à la date du 17 mai 2021 est de sept cent soixante-seize décès. Soit un taux de létalité de 2,5 % . Aucun patient supplémentaire n'est sorti guéri, selon la mise à jour fournie à la date du 17 mai. Le cumul de personnes guéries de la covid-19 est de vingt-six mille six cent trois soit un taux de guérison de 87 %. Total de cas actifs est de trois mille deux cent quarante et un. Le nombre total de cas positifs s'élève à trente mille six cent vingt. Les tests ont été réalisés sur les cent quarante-sept échantillons reçus pour l'analyse biologique à l'INRB.

L'OMS indique qu'en semaine 19 (du 10 au 16 mai), la circulation du virus SARS-CoV-2 reste toujours soutenue en RDC. La vigilance reste de mise en raison de la présence à Kinshasa du variant B.1.617, actuellement en circulation de grande ampleur en Inde. C'est un variant, poursuit l'agence onusienne, dont le taux de croissance est plus élevé que les autres, suggérant ainsi une plus grande contagiosité, et faisant craindre un rebond de l'épidémie dans les provinces les plus affectées.

Dans le même temps, les données cumulées depuis le début de l'épidémie de covid-19 montrent que la capitale de la RDC reste la ville la plus touchée par la circulation du virus SARS-CoV-2 dans le pays, avec 70 % du total de cas, suivie du Nord-Kivu (9 %), du Haut-Katanga (6,6 %), du Kongo central (5,6 %), du Sud-Kivu (3 %) et du Lualaba (3 %).

S'agissant de la vaccination, le cumul à ce jour, incluant les sites de vaccination de Kinshasa et des provinces ayant lancé les campagnes de vaccination est de neuf mille six cent quatre-vingt-treize personnes vaccinées en RDC avec la première dose du vaccin Vaxzevria (ex-Astra Zeneca) depuis 19 avril 2021.

Actuellement, cinq provinces parmi les plus actives ont déjà lancé leurs activités de vaccination contre la covid-19. Il s'agit de la ville-province de Kinshasa, du Haut-Katanga, du Kongo central, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. La stratégie vaccinale inclut les groupes prioritaires, notamment les personnes âgées de plus de 50 ans qui le souhaitent, celles concernées par les facteurs de comorbidité, le personnel soignant, le personnel travaillant aux guichets dans les aéroports, ports, banques ou supermarchés, etc.