Congo-Brazzaville: Exécutif - Le PCT Pointe-Noire félicite le Premier ministre pour sa nomination

La fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de Pointe-Noire a fait une déclaration, le 16 mai, en vue de féliciter l'un des membres de cette fédération, Anatole Collinet Makosso, pour sa nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement.

La déclaration souligne que les cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail du département de Pointe-Noire expriment leur profonde reconnaissance et leur gratitude au président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour la nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, de monsieur Anatole Collinet Makosso qui est membre du conseil fédéral du PCT Pointe-Noire.

«Cette nomination est la preuve de la valorisation de l'engagement politique de l'intelligence et du travail, valeurs indiciaires de l'homme, homme plein de dynamisme acharné et rigoureux dans ce qu'il fait, monsieur Anatole Collinet Makosso a les ressources pour accomplir cette tâche et relever les défis qu'elle impose. Le conseil fédéral du PCT département de Pointe-Noire tout en se réjouissant de cette nomination et le félicitant rassure monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de sa volonté à l'accompagner et à le soutenir dans cette noble et délicate mission, ensemble poursuivons la marche pour le développement de notre pays », indique la déclaration.