Cote d'Ivoire: Élection des conseillers des français de l'étranger - La liste «Ensemble, Français de Côte d'Ivoire» lance sa campagne

Les Français vivant en Côte d'Ivoire et au Liberia vont élire leurs conseillers du 21 au 26 mai, par internet et le 30 mai en présentiel. Et aussi par procuration dans les Consulats généraux de France en Côte d'Ivoire et au Liberia.

L'information a été donnée par Jihad Badreddine, tête de liste « Ensemble, Français de Côte d'Ivoire », à l'occasion du lancement de sa campagne le 17 mai, à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

« Chers compatriotes, amis et frères, il nous est donné la possibilité de voter nos 5 élus de proximité, du vendredi 21 au mercredi 26 mai 2021, au Consulat général de France en Côte d'Ivoire et au Liberia, le Liberia faisant partie de notre circonscription », a exposé Jihad Badreddine.

Et d'ajouter : « Vos représentants seront consultés sur des questions relatives à l'emploi, la scolarité, l'éducation, aux assurances et aussi à la santé. Il s'agit explicitement des questions sur l'enseignement français à l'étranger ; la protection et l'action sociale ; le soutien aux entreprises françaises à l'étranger, et la mobilité et l'administration des Français établis hors de France ».

Poursuivant, il a invité ses compatriotes à saisir l'opportunité le 30 mai 2021, à instaurer une vraie démocratie locale, pour les Français vivant en Côte d'Ivoire et au Liberia.

« Chers compatriotes, amis et frères, vous êtes face à un choix qui impactera les cinq prochaines années. Nous avons une carte à jouer et il faut la saisir. "Ensemble, Français de Côte d'Ivoire", va au-delà d'une simple liste électorale. Nous avons des propositions claires à mettre en avant, dont les toutes premières se trouvent dans notre profession de foi », a présenté le candidat Jihad Badreddine. Avant d'insister sur le meilleur choix à faire qui, à l'en croire, est la liste qu'il dirige.

A noter que pour cette élection, il y a 5 listes et 8 candidats par liste. C'est-à-dire la tête de liste, ses colistières et colistiers. Le nombre de votants se situe entre 4 000 et 5 000 personnes pour les deux pays (Côte d'Ivoire et Liberia). La campagne qui a débuté le 17 mai va prendre fin le 28 mai 2021.