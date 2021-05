Cote d'Ivoire: Ecole Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme - Les épreuves du concours d'entrée au titre de l'année 2021 ont démarré ce mardi

La Direction des Examens et des Concours (DEXCO) a procédé, le mardi 18 mai 2021, à l'Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d'Industrie (EPCCI) d'Abidjan-Plateau, au lancement officiel des épreuves écrites au titre de l'année 2021, du concours d'entrée à l'Ecole Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme (EAMAU) de Lomé (Togo).

Sous la supervision du Sous-Directeur en charge des Concours du MESRS, M. PODÉ Darius et Mme Adiatou Soumahoro Salimata, directrice d'EPCCI les candidats auront à composer sur deux jours (Mardi et Mercredi), dans les matières suivantes : les Mathématiques la culture générale, le Dessin, le Français et les Physiques.

Le directeur de la DEXCO, Docteur Fofana Al Hassane a salué le bon déroulement des épreuves en invitant les candidats à « donner le meilleur d'eux-mêmes pour être parmi les admis ». Car, a-t-il ajouté, « seuls les meilleurs seront retenus, c'est un concours à l'échelle africaine, nous démarrons à la même heure dans les autres pays (14 pays au total) ».

Pour cette année 2021, 275 (271 Ivoiriens, 2 béninois et 2 burkinabé) candidats frappent à la porte de cette école inter-États. Soit 235 (125 en 2020) en Architecture, 28 (10 en 2020) en Urbanisme et 12 (07 en 2020) en Gestion Urbaine. Les candidats de sexe masculin sont au nombre de 208 (104 en 2020) contre 67(38 en 2020) de sexe féminin.

Il est important de souligner qu'après les compositions, les copies seront acheminées à Lomé (Togo) pour corrections. Aussi est-t-il à noter qu'à l'issue des résultats définitifs, des bourses d'études pourraient être attribuées par le Gouvernement ivoirien conformément aux dispositions en vigueur.

L'école accueille aussi des élèves de statut privé, pouvant s'acquitter des frais de scolarité annuels, et ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) au concours. Les filières de formations sont l'Architecture (LMD), l'Urbanisme (LMD) et la Gestion Urbaine (LMD).

Le concours d'entrée à l'EAMAU, organisé chaque année dans les pays membres, est la première voie d'entrée en première année à l'EAMAU de toutes les filières confondues. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire est classée parmi les meilleurs pays organisateurs de ce concours inter-Etats.