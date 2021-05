Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Des bourses destinées aux jeunes créateurs

La Fondation Jean Luc Lagardère met des bourses de création à la disposition des jeunes créateurs francophones évoluant dans les domaines de l'écrit, de l'audiovisuel et de la musique afin de les soutenir dans la réalisation de leurs projets. A cet effet, un appel à candidatures est ouvert jusqu'au 5 juin prochain.

L'appel à candidatures concerne les auteurs de documentaire ; de film d'animation, ; écrivains ; journalistes de presse écrite ; libraires ; musiciens (catégorie musiques actuelles) ; photographes ; producteurs cinéma et scénariste TV. Pour postuler, les candidats doivent avoir moins de 31 ans (ou moins de 36 ans pour les libraires, photographes et scénariste TV), et doivent présenter un projet original et innovant dans l'une des catégories.

Les dossiers d'inscription doivent être envoyés au plus tard le 5 juin 2021. Veuillez consulter le site Internet de la Fondation Jean-Luc Lagardère : www.fondation-jeanluclagardere.com pour plus de détails.

S'agissant de la catégorie musiques actuelles, le ou la postulant(e) doit totaliser 30 ans au plus au 31 décembre 2021 ; être francophone : les candidats ne doivent pas nécessairement avoir la nationalité d'un pays francophone, mais doivent être en mesure de présenter en français un projet à l'écrit et à l'oral, s'ils sont sélectionnés.

Ces derniers doivent avoir déjà diffusé un album (ou un mini album) comprenant au moins 10 titres par le biais d'un distributeur physique ou numérique. Un projet déjà présenté à la bourse Musicien et non retenu peut être représenté, à condition d'avoir évolué de manière significative et de comporter de nouveaux éléments. La publication d'un ou plusieurs EP, mini album ou album sur une plateforme type YouTube ou Sound Cloud, ne permet pas de postuler.

Pour être éligible, le ou la candidat (e) doit avoir déjà signé un contrat avec un distributeur numérique, un tourneur ou un label indépendant. Le dossier de candidature doit être envoyé à l'adresse : boursemusiquesactuelles@lagardere.fr

Celui-ci doit être accompagné des pièces suivantes : une lettre de motivation avec mention dans l'objet de la lettre la catégorie du projet présenté : jazz/musique ou musiques actuelles. Dans le cas d'un projet présenté par plusieurs candidats, préciser le représentant du projet (auquel sera remis la bourse si le groupe est désigné Lauréat) ; un curriculum vitae de chaque candidat ; préciser quelle distribution a été faite du CD déjà enregistré ; une présentation détaillée du projet artistique ; des liens d'écoute ou de visionnage des œuvres de l'artiste (YouTube, Sound Cloud ou équivalent). Le fichier à envoyer doit peser moins de 34 Mo.

La somme de 15 000 euros sera octroyée au lauréat. Cette bourse lui permettra de produire un disque. « Nous leur donnons des moyens, ils nous communiquent en retour la formidable énergie qui les anime. », a fait savoir Arnaud Lagardère, président de la Fondation Jean-Luc Lagardère.

La Fondation Jean-Luc Lagardère s'est fixé comme objectif de soutenir les créateurs et les porteurs de projets solidaires qui, avec talent et passion, éclaircissent les voies nouvelles.

Rappelons que chaque année la Fondation Jean-Luc Lagardère attribue des bourses à de jeunes créateurs dans les domaines de l'écrit, de l'audiovisuel, de la musique et du numérique.