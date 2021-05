Congo-Kinshasa: Paris - Félix Tshisekedi et vingt-deux chefs d'Etat africains reçus à l'Elysée

Accompagné de son épouse, Denise Nyakeru, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé le 17 mai à l'Élysée au dîner offert par la France aux chefs d'Etat et de gouvernements venus participer au sommet de Paris consacré au financement des économies africaines qui s'est ouvert le 18 mai, rapporte un bulletin du service de la cellule de communication présidentielle.

Au total, vingt-trois chefs d'Etat africains, plusieurs chefs de gouvernement et des hauts représentants européens et des organisations internationales ont été reçus à L'Elysée. C'est le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron qui ont personnellement accueilli sur le perron du Palais de l'Elysee tous leurs hôtes de marque. C'était un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en presentiel à cause de la pandémie de covid-19.

Le 18 mai au Grand Palais Éphémère, érigé sur l'esplanade du Champ de Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour les dirigeants africains. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'Etat africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle.

L'objectif étant de renflouer des économies asphyxiées par le manque de financement. Relativement épargné sur le plan sanitaire, l'Afrique est très touchée au plan économique. Les besoins en financement s'élèvent à près de 400 milliards de dollars USD selon les économistes.