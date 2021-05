Sénégal: En toile de fond - Le Moyen-Orient entre volatilité et fragilité

Les images déroutantes, sanglantes et poignantes sont revenues au-devant de la scène au Moyen-Orient, montrant ainsi la volatilité et la fragilité d'une zone de tensions et de contradictions.

Les accords d'Abraham conclus sous l'égide américaine avec la présidence de Trump avaient laissé penser, comme nous l'écrivions dans notre chronique du 8 décembre 2020, que la question palestinienne a été reléguée au second plan. Dénominateur commun de la lutte des rues et palais arabes depuis de nombreuses années, la crise palestinienne a été pendant longtemps un vrai détonateur. Cet Orient si compliqué comme le définissait le Général Charles De Gaulle est aujourd'hui un vrai capharnaüm où l'ami de mon ennemi n'est pas forcément mon ami et mon ennemi.

Conclu entre Israël et quelques pays arabes comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc, entres autres, ce «deal» était censé apporter une nouvelle évolution stratégique et dynamique dans cette zone marquée par des rivalités et dualités sur fond religieux. Les dissensions et contradictions intra-palestiniennes ont fait que si leur cause fédère au niveau des rues et opinions arabes, ce n'est plus le cas dans les palais et chancelleries d'Orient.

Depuis le décès de leur leader emblématique et charismatique Yasser Arafat, les palestiniens n'ont pas vu émerger des dirigeants capables de combler les trous laissés béants par l'absence du père de l'Autorité palestinienne. Au niveau de l'Organisation de libération de la Palestine (Olp), de même du côté des mouvements émergents comme le Hamas, aucune de ces structures n'a pu obtenir la légitimité ou le leadership nécessaire leur permettant de bien représenter leurs compatriotes.

Du côté israélien, même s'il y a la normalisation avec certains pays arabes sous pression américaine, la poussée de l'extrême droite favorisée par l'alliance avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, soucieux de préserver son pouvoir, a donné de tels résultats avec un statut quo et une politique de colonisation des territoires palestiniens porteuse de tensions et de contradictions. Aujourd'hui, ce qu'il a failli perdre dans la légitimité des urnes, Benjamin Netanyahu est en train de le récupérer par la légitimité des armes.

PERFUSION FINANCIÈRE ET ASSISTANCE MILITAIRE. Cette montée des tensions, même si elle est circonscrite à un envoi de missiles de part et d'autres entre Israël et les mouvements de lutte palestiniens, peut engendrer un autre tournant et prendre une nouvelle tournure. Les rivalités et dualités anciennes et l'intrusion de nouveaux acteurs dans cette zone peuvent donner une autre ampleur et de nouvelles couleurs à ce conflit ou aux autres conflits larvés et latents de la zone. Présente dans le dossier syrien, la Russie est un soutien affirmé et affiché de ce pays, de même que la Chine qui vient de signer un accord global avec l'Iran.

Il est ainsi à craindre que cette zone soit ainsi le lieu de conflits par procuration ou que les puissances globales y exportent leurs dissensions et contradictions, après les puissances régionales. Principal acteur armé côté palestinien, le Hamas est soutenu financièrement par le Qatar, militairement par l'Iran et peut-être même la Turquie. Ce qui donne à ce conflit une présence d'acteurs et de mentors à la fois populistes et opportunistes face à un soutien idéologique, historique et stratégique du monde occidental, notamment les Etats-Unis, vers Israël.

«Puissance énergétique, institutionnel et aussi culturel, l'Iran est aujourd'hui pour beaucoup de pays arabes sunnites une menace de plus en plus prégnante et lancinante. Ses relais au niveau des mouvements aussi organisés que populaires dont certains sont d'obédience chiite comme le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine et même au Yémen, voisin du royaume saoudien, font que l'Iran détient plusieurs allumettes qui peuvent raviver à tout moment le feu dans une zone qui, avec ses ressources gazières et pétrolières, reste une poudrière. La nouvelle alliance arabo-israélienne pourrait être un extincteur», écrivions-nous en décembre dernier. Mais c'était sans compter avec ce caractère si «compliqué de l'Orient» dont parlait De Gaulle...