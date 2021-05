Maroc: Handball - Accord de coopération relatif à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à Laâyoune et Guelmim

Rabat — Un accord de coopération relatif à l'organisation de la 25è Coupe d'Afrique des Nations de handball prévue en 2022 à Laâyoune et Guelmim a été signé, mardi à Rabat, entre le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, la Confédération africaine de handball et la Fédération royale marocaine de handball (FRMHB).

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, a indiqué que l'organisation de cet événement continental au Maroc constitue une opportunité pour que les sélections participantes se mesurent les unes aux autres dans de bonnes conditions.

Il a également salué la confiance placée en le Royaume par les pays membres de la Confédération africaine de la discipline pour organiser cette compétition dans les deux villes du Sud du Maroc.

La grand-messe africaine connaitra la participation des équipes les plus fortes à l'échelle africaine, en présence des chefs et représentants des fédérations respectives, a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la Confédération africaine de handball, Mansourou Aremou s'est dit optimiste quant au succès de cette édition, d'autant plus que le Royaume dispose de toutes les ressources sportives et humaines, ainsi que des infrastructures appropriées pour organiser ce tournoi, soulignant que cette édition déterminera l'équipe qui va représenter l'Afrique au championnat du monde prévu en Pologne et en Suède en janvier 2023.

De son côté, le président de la FRMHB, Adli Hanafi a indiqué que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine est une "reconnaissance" de la capacité des provinces du Sud du Royaume à organiser des événements sportifs d'envergure, à la faveur des infrastructures sportives disponibles et adaptées pour accueillir de telles compétitions continentales ou internationales.

La signature de cet accord intervient dans le cadre de la visite d'une délégation de la Confédération africaine de handball pour évaluer les installations et équipements sportifs, sanitaires et hôteliers dans les villes de Laâyoune et Guelmim, en plus de réunions de coordination avec les différents partenaires et les autorités locales.

La ville de Laâyoune avait abrité le Championnat d'Afrique de handball en 2016.