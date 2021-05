Algérie: AAST - 4 membres classés parmi les meilleurs scientifiques au monde

Alger — Quatre (04) membres, sur les 46 que compte l'Académie algérienne des sciences et technologies (AAST) figurent parmi les 2% meilleurs scientifiques au monde, selon un classement qui vient d'être réalisé par une équipe de l'université américaine de Stanford, a annoncé mardi l'Académie.

Il s'agit des Dr Houria Triki, Dr Adel Belouchrani, Dr Azzedine Bousekssou et du Dr Oualid Hamdaoui, activant dans diverses spécialités, précise à l'APS, la présidente de l'AAST, Pr M. Allab-Yaker, se réjouissant de "ces très hautes distinctions scientifiques et technologiques internationales qui honorent leurs récipiendaires et procurent une très grande satisfaction autant pour l'Académie que pour l'Algérie".

La bourse en question lui a été octroyée à la suite d'un projet sélectionné dans "un contexte hautement compétitif au niveau européen" et portant sur l'élaboration de "Matériaux moléculaires pour une nouvelle génération de muscles artificiels", détaille-t-elle, faisant savoir que les bourses ERC sénior (avoisinant les 3 millions d'euros) "permettent à des scientifiques, reconnus aux niveaux national et international, de mener des projets novateurs à haut risque et ouvrant de nouvelles voies dans leur discipline ou dans d'autres domaines".

Ce pourquoi, elles sont considérées par les chercheurs européens comme un pré-Prix Nobel dans une discipline donnée, souligne la directrice de l'Académie algérienne, avant de conclure: " Cela prouve que l'Algérie dispose d'un vivier de compétences qui ne demandent qu'à travailler pour peu qu'elles en aient les moyens et qu'elles bénéficient de la reconnaissance qu'elles méritent".