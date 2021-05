Afrique du Nord: Le Conseil de concertation de l'UMA condamne l'agression sioniste contre les Palestiniens

Alger — Le Secrétariat général (SG) du Conseil de la Choura (concertation) de l'Union du Maghreb arabe (UMA) a condamné, mardi, l'agression sioniste perpétrée contre le peuple palestinien sans défense, invitant les Cours internationales de justice à ouvrir une enquête en urgence afin de poursuivre les criminels de l'entité occupante pour leurs crimes contre l'humanité, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

"Depuis près de 72 ans de colonisation de la Palestine, le peuple palestinien a eu à vivre sous le joug de l'occupant inique, et le voici aujourd'hui vivre une nouvelle tragédie dans le cadre des campagnes sionistes israéliennes féroces et successives, caractérisées par un appui international visant l'extermination d'un peuple vaillant sans défense et la judaïsation de ses territoires", a précisé le communiqué.

Avec des actes pareils, l'occupant sioniste "attente à la sacralité des religions et fait fi des doctrines et des résolutions internationales en faveur des droits naturels des peuples, en recourant aux armes destructrices et prohibées les plus modernes, faisant des victimes entre femmes, enfants et personnes âgées". Des armes qui ont ravagé des infrastructures, aussi peu soient-elles et combien vulnérables, y compris les sièges internationaux de secours et les hôpitaux.

Condamnant l'atrocité des crimes commis par l'occupant sioniste et sa discrimination raciale et inhumaine, le SG du Conseil de la Choura de l'UMA réitère "son appui et ses positions inébranlables en faveur du peuple palestinien et de son combat pour la préservation de son existence, son identité, le recouvrement de son droit et l'instauration d'un Etat palestinien indépendant, ayant pour capitale Al-Qods, conformément à la légalité internationale".

L'occupant israélien poursuit, pour la neuvième journée consécutive, son agression dans le secteur de Gaza, faisant jusqu'à présent 212 morts et 1400 blessés, majoritairement des enfants et des femmes, dont plusieurs dizaines se trouvent en situation de détresse.