Cameroun: Armée - Nation - Le levain de la paix

La stratégie de défense du Cameroun est essentiellement basée sur la notion de défense populaire. Résolument engagé dans une attitude pacifiste, tant à l'intérieur qu'au-delà de ses frontières, le pays sait pouvoir compter sur l'ensemble de ses composantes sociales pour continuer à assurer sa stabilité.

Non pas que les populations civiles sont appelées au combat, ce rôle étant entièrement dévolu aux forces de défense et de sécurité qui l'assurent du reste avec brio, comme n'a jamais cessé de le reconnaître le président de la République, chef des forces armées et l'ensemble de la société camerounaise, mais parce que les autres composantes sociales n'hésitent pas à apporter leur contribution pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Ceci se fait notamment dans la fourniture du renseignement dont ont besoin les hommes engagés sur les différents fronts pour la traque de leurs ennemis.

On l'a vu dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale du pays où les populations se sont organisées en comités de vigilance pour appuyer jusqu'à ce jour, les hommes engagés au front. Les résultats ici ont été probants. Et comment donc ne pas relever le nombre de fois que les éléments des forces de défense et de sécurité ont dû sortir de leurs missions régaliennes, liées à la protection de l'intégrité territoriale, pour porter différents secours à des populations civiles qui en avaient besoin ?

Dans son message à la Nation du 31 décembre 2020, le président de la République s'est félicité de ce que, dans le cadre de la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis quelques années, que les populations civiles ont compris l'enjeu de ce conflit. « C'est le lieu de se féliciter de l'attitude patriotique de ceux de nos concitoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, non seulement, coopèrent de plus en plus avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi entreprennent de lutter courageusement contre ces bandes armées. Ils ont pris conscience que ces gens-là n'agissent pas dans l'intérêt des populations », a-t-il relevé. Une coopération avec les forces de défense et de sécurité qui a contribué à pousser dans leurs derniers retranchements, ceux qui, au début de la crise dans ces deux régions revendiquaient la qualité de « sécessionnistes » et qui se sont très vite devenus des bandes d'assassins qui tuent des enfants innocents dans des écoles, volent, violentent de paisibles citoyens.

On peut du reste comprendre tout l'intérêt que les plus hautes autorités de l'Etat attachent au cordon qui lie les forces de défense au reste de la Nation camerounaise. Le chef des forces armées l'a si bien compris. Lors des éditions 2014, 2015 et 2016 de la Fête nationale il a choisi des thèmes se rapportant tous au concept armée-nation. On avait ainsi « Armée et Nation en synergie pour la préservation de la paix et de la sécurité, gage de l'intégration, de la stabilité et du développement socio-économique » en 2014 ; « Forces de défense en synergie avec les forces vives de la Nation, pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale » en 2015 et « Forces de défense et forces vives de la Nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale » en 2016. Autant de signes qui témoignent de la profondeur des liens entre le peuple camerounais et des forces de défense qui ont toujours su se montrer garantes des institutions de la République.