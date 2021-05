Ile Maurice: Météo - avril le mois le plus arrosé depuis 20 ans

Brise de mer, ligne d'instabilité, flash floods et pluies torrentielles ont animé avril, qui devient le deuxième mois le plus pluvieux depuis 1980 et le mois le plus pluvieux depuis ces 20 dernières années.

Le bulletin météo mensuel indique que c'est la cinquième fois qu'un record de pluie est enregistré. En effet, en avril, il est tombé en moyenne 493 mm de pluie, soit 247 % de plus que la moyenne de la pluviométrie sur toute la saison estivale. Les lignes d'instabilité ont provoqué de fortes pluies, voire des pluies torrentielles, les 27 et 28.

Ces deux jours, il a plu jusqu'à 100 mm dans plusieurs régions. Et sur tout le mois, 668 mm ont été enregistrés sur le plateau central, 500 mm dans les régions de Mon-Bois, Bois-Cheri, Plaisance et Sans-Souci, soit 710 mm dans le Sud, entraînant des inondations et des dégâts dans les villages du Sud et Sud-Est en une dizaine de jours.