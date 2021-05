Ile Maurice: Wakashio - 50 pêcheurs et "helpers" indemnisés

L'exercice d'indemnisation pour ceux affectés par la marée noire provoquée par le MV Wakashio, le 6 août 2020, reprend cette semaine. En effet, 50 pêcheurs et "helpers" recevront leur compensation pendant deux jours, soit mercredi et jeudi, afin de se conformer aux règles sanitaires. C'est ce qu'annonce Japan P&I Club dans un communiqué. Il s'agit de ceux qui ne sont pas éligibles pour l'obtention du Solidarity Grant du gouvernement et autre assistance financière.

La prochaine phase de paiement concerne les "helpers" et les assistants skippers. En ce qu'il s'agit des réclamations faites par les acteurs de l'industrie touristique notamment hôtels, restaurants, magasins de souvenirs, tour-opérateurs, bus et taxis, l'assureur du vraquier japonais annonce un prochain exercice à une date ultérieur. 290 réclamations ont été traitées depuis le 26 janvier dernier et un montant de Rs 5, 402, 450 millions ont été payées principalement aux pêcheurs et "helpers". Les réclamations reçues par le gouvernement y compris le Solidarity Grant, d'août à décembre 2020, s'élèvent à Rs 46, 317, 986, 15. Ce montant a deja été réglé par l'assureur.