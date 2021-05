Ile Maurice: Révélation - Les frères Gurroby ont reçu plus de Rs 14 millions du gouvernement

La révélation a été faite au Parlement hier, mardi 18 mai. Suite à une question de Reza Uteem, le ministre des Finances a déclaré que les sociétés des Gurroby ont bénéficié plusieurs fois de l'aide financière de l'État. Renganaden Padayachy a déclaré que l'ex-SME Partnership Fund Ltd avait approuvé respectivement le 1er juillet et le 26 septembre 2013 une somme de Rs 2,2 millions et de Rs 1,7 million à Babul and Sons Fishing Co Ltd pour financer la construction de deux bateaux de pêche. L'argent a été remboursé en mars 2018.

Par la suite, l'ex-SME Partnership Fund Ltd a accordé une allocation supplémentaire de Rs 3,5 millions, le 23 septembre 2016, à une autre compagnie liée, Ocean Blue Fishing Co Ltd, pour la construction d'un autre bateau de pêche. Ce n'est pas tout. Avec la création du SME Equity Fund, Babul and Sons Fishing Co Ltd a eu droit à une somme de Rs 7 millions, le 22 juin 2018, pour financer l'achat d'un bateau de pêche et la construction d'une usine de glace. L'entreprise a déjà remboursé Rs 1,7 million.

Reza Uteem a également attiré l'attention du ministre sur le fait que les Gurroby ont eu des démêlés avec la police en février pour blanchiment d'argent. «Pour quelle raison le SME Equity fund n'a pas repris son argent quand ils ont été impliqués dans une affaire de blanchiment ?» a demandé le député mauve. Le ministre a répondu qu'il n'a pas ces informations. Il allait vérifier si l'argent a été repris. Il semblerait que la réponse du ministre n'ait pas plu au Premier ministre.

Il s'est entretenu avec Alan Ganoo pour lui en parler.