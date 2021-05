Maroc: Célébration du 16è anniversaire de l'INDH à la province d'Al Haouz

Tahanaout (Province d'Al Haouz) - Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) d'Al Haouz, a célébré mardi au siège de la préfecture de la province à Tahanaout, le 16è anniversaire du lancement de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), sous le thème "Covid-19 et éducation : Bilan et perspectives pour préserver les acquis".

Cette rencontre importante a été rehaussée par la présence du Wali, coordinateur national de l'INDH, M. Mohamed Dardouri, du wali de la région Marrakech- Safi, M. Karim Kassi Lahlou, du gouverneur de la province d'Al Haouz, M. Rachid Benchikhi, outre les chefs des services extérieurs, les présidents des comités locaux de développement humain, des acteurs de la société civile, ainsi que des directeurs de certains établissements scolaires.

Cet événement a été l'occasion de mettre en avant la contribution de l'INDH à la promotion du développement humain ainsi que les mesures prises à l'échelle provinciale, tout en engageant les débats en vue de trouver des solutions efficaces à même d'améliorer la scolarisation dans le contexte de la persistance de la pandémie de la Covid-19, de tirer les enseignements qui s'imposent, et de définir les mesures futures et ce, dans l'optique d'améliorer la mise en application des programmes de l'INDH en la matière.

Dans une allocution de circonstance, M. Dardouri a relevé que l'INDH, depuis son lancement le 18 mai 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a connu la réalisation de milliers de projets ayant profité aux habitants du monde rural et des zones précaires, selon une philosophie faisant de l'individu, un axe majeur du développement.

Rappelant que l'Initiative est entrée dans sa 3è phase depuis 2019 après que la phase 1 et la phase 2 ont été axées sur la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion, M. Dardouri a relevé qu'actuellement l'accent est mis sur la consolidation des acquis réalisés lors des première phases et sur l'impulsion du capital humain des générations montantes, dans le cadre de cette nouvelle phase.

Dans ce sillage, il a mis en relief l'importance des programmes de la phase III de l'INDH notamment, celui de la généralisation de l'enseignement préscolaire ayant atteint actuellement quelque 75.000 enfants à travers le Royaume, notant que ce programme va continuer d'être mis en application et ce, dans la perspective de parvenir à la généralisation de l'enseignement préscolaire compte tenu, de son importance dans la consécration de la qualité de l'éducation et la formation.

Sur un autre registre, M. Dardouri a mis en exergue les résultats "édifiants" de l'INDH au niveau de la région Marrakech- Safi en général, et de la province d'Al Haouz en particulier, en ce qui concerne le financement de projets en faveur de l'insertion des jeunes porteurs de projets, ainsi que de la promotion de la scolarisation en milieu rural.

En rapport avec le thème de cette rencontre, M. Dardouri, a fait savoir que les comités provinciaux de développement humain au niveau des préfectures et provinces du Royaume se pencheront, avec les directions provinciales de l'éducation nationale, sur l'examen des répercussions de la Covid-19 sur l'éducation et l'enseignement, insistant sur la nécessité de remédier au taux de la déperdition scolaire enregistré durant la période de la crise sanitaire.

De son côté, le wali de la région Marrakech- Safi, Karim Kassi-Lahlou, a fait savoir qu'"en application des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes, l'INDH s'est résolument inscrite dans l'activation de ces mesures via, la mobilisation de moyens financiers spéciaux pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, estimés à 38,28 millions de DH".

Et le wali de poursuivre que ces mesures concernent la programmation de 23,21 millions DH dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, consacrés à la prise en charge des dépenses de gestion des centres sociaux abritant des personnes en situation difficile notamment, les personnes âgées, les enfants en situation de la rue, les jeunes sans abri, les vagabonds, les mendiants, les enfants abandonnés et les aliénés mentaux sans abris, ainsi que les anciens détenus sans revenus.

Ces montants ont été consacrés également à l'acquisition des équipements nécessaires et actuels des centres sociaux, en vue d'améliorer l'accueil de ces catégories sociales concernées, a-t-il enchaîné.

Les moyens financiers mobilisés ont, en outre, porté sur la programmation de 15,06 millions de DH dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes notamment, l'axe santé mère et enfant (montant dédié à l'aménagement, l'équipement et la gestion de Dour Al Oumouma +maisons de maternité+, outre l'acquisition des petits équipements médicaux, et la promotion de la nutrition des femmes enceintes, et des nouveau-nés en milieux rural et périurbain).

Le gouverneur de la province d'Al Haouz a rappelé, quant à lui, que la troisième phase de l'INDH a été fondée dans sa conception, sur les Hautes Orientations Royales, ainsi que sur l'évaluation des deux phases précédentes et ce, en axant les différentes interventions autour de l'objectif principal de l'INDH à savoir : le développement du capital humain des populations nécessiteuses et ce, via la mobilisation des ressources nécessaires, et la réalisation de la convergence entre les programmes des différents partenaires afin de consolider l'impact des projets réalisés.

Dans ce sillage, M. Benchikhi, a fait savoir qu'il a été procédé à la concrétisation de cette vision au niveau de la province d'Al Haouz, en partant des Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours prononcé le 29 juillet 2018, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion de la célébration du 19è anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, et en se basant sur les résultats et statistiques de l'étude de terrain réalisée dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Cette étude, a poursuivi M. Benchikhi, a démontré que la province d'Al Haouz a franchi des pas importants en matière de réduction des disparités, et ce dans différents domaines.

Cette rencontre a été marquée par la présentation par le Chef de la Division de l'Action Sociale (DAS), M. Abdelghani Moumad, d'un exposé axé sur le bilan de l'INDH au niveau de la province d'Al Haouz (2019-2020), outre un exposé du directeur provincial de l'Education National, Hicham Ait Tahar autour des efforts déployés par le département de l'éducation pour faire face aux répercussions de la Covid-19.

A l'issue de cette rencontre, le wali, coordinateur national de l'INDH, M. Dardouri et la délégation l'accompagnant ont visité une unité de l'enseignement préscolaire au village Soualeh (commune d'Aghouatim), occasion de prendre connaissance des équipements, ainsi que des différentes prestations de services offertes aux enfants dans ce domaine.