Madagascar: Atsimo-Andrefana - La reprise des cours non programmée

Remous. Bien que la région Atsimo-Andrefana ne soit pas classée zone confinée depuis les deux dernières quinzaines de situation d'urgence sanitaire, les cours restent suspendus. Cela a suscité des réactions ici et là dans la ville de Toliara. Face à la décision de fermer encore les écoles et universités de Maninday, certains accusent le gouverneur de la région Atsimo-Andrefana de « ne pas accorder » d'importance à l'enseignement. De leur côté, des parents et enseignants soutiennent cette mesure.

« Il n'y a pas de classe depuis presque deux mois en effet. Mais c'est pour une bonne cause vu le nombre en hausse de décès et de nouveaux cas de coronavirus rien que dans la ville de Toliara » explique Harivelo, institutrice. Cette dernière relativise le système de « devoir à la maison ». « C'est tout un travail que de préparer les leçons et les exercices à donner aux élèves. Alors qu'il y a des enseignants qui ne le font pas. Les parents sont quelque peu contraints à suivre le rythme. Le système de devoirs et leçons à la maison permet aussi aux parents de se rapprocher de leurs enfants en leur aidant dans leurs devoirs » positive-t-elle.

Cas

Le gouverneur, Edally Tovondrainy, leader du Centre régional de commandement opérationnel de la Covid-19 (CRCO) pour Atsimo Andrefana, annonce à la télévision locale lundi dernier dans la soirée que les mesures restrictives restent maintenues. « Il y eut une infime baisse du nombre de cas ces deux dernières semaines. Ce n'est pas encore une victoire. Aussi, maintenons-nous les mesures pour réduire la propagation du virus » a-t-il déclaré. Pour les quinze prochains jours, les écoles restent fermées sauf pour les classes d'examen. Les commerces doivent fermer à 16h, le nombre des passagers dans les transports publics, dans les églises, les lieux publics, réduit. Ces deux derniers jours, deux décès et six nouveaux cas sont annoncés officiellement à la télévision nationale pour Atsimo-Andrefana. La semaine d'avant, un et deux décès par jour sont enregistrés avec une trentaine de nouveaux cas. Le nombre de ceux qui préfèrent s'auto-traiter à domicile, n'est pas connu. Tout comme le nombre des décès.

« Beaucoup de malades ayant la forme légère préfèrent suivre leur traitement à domicile, à leur propre risque, vu que le CHU Manara-penitra ne prend que les formes graves » renseigne un médecin. En tout cas, depuis le nouvel an jusqu'au début mai, trente-cinq nouveaux décès sont chiffrés officiellement.

L'insuffisance de bouteilles à oxygène crée une autre psychose dans la région. Combien parmi les huit autres districts disposent de ces perles rares ?