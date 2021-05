Madagascar: Général Njatoarisoa Andrianjanaka - « L'arrestation de Del Kely n'est pas une finalité »

interview

L'interpellation suivie du décès du célèbre « Del Kely », le 13 mai, a replacé sous les projecteurs de la lutte contre le kidnapping en milieu rural. Durant un entretien, hier, le commandant de la gendarmerie nationale parle des circonstances de l'arrestation du présumé kidnappeur, à Ambohibolakely, près de Morarano Gare, Moramanga. Selon ses dires, les bérets noirs poursuivent, actuellement, la traque des complices de « Del Kely ».

L'Express de Madagascar. Pourriez vous nous en dire plus sur les circonstances de l'arrestation du fameux « Del Kely » ?

Le général Njatoarisoa Andrianjanaka. Effectivement, cette information a défrayé les chroniques et suscité plusieurs interrogations. Je souhaite d'abord dissiper les doutes et affirmer qu'il s'agit bien de « Del Kely ». Cela fait presque une dizaine d'années qu'il a sévi dans le triangle Alaotra Mangoro, Betsiboka et Analamanga. Son vrai nom est Odelson Parfait Rakotondravoavy. Il a, toutefois, changé de nom à quelques reprises. Un temps, c'était Jean Odelson Rakotovoavy. Lors de son interpellation, le nom inscrit sur la carte d'identité en sa possession est Atlas Fanomezantsoa Rakotoarivelo. Cela démontre qu'il a des complices l'ayant aidé à changer d'identité.

Après plusieurs années de traque, par quel moyen a-t-il été appréhendé, finalement ?

Il y a eu les partages d'informations de part des habitants de localités où il a sévi. L'arrestation d'un de ses complices, il y a quelques temps a, cependant, marqué un tournant dans l'enquête. Nous avons découvert dans l'historique du téléphone de ce dernier, le numéro utilisé par « Del Kely ».

Cela nous a permis de le tracer et de le localiser.

Pourquoi son arrestation a-t-elle pris autant de temps ?

L'enclavement des localités où il a effectué ses méfaits y est pour beaucoup. Par peur de représailles, les habitants hésitaient, également, à coopérer avec les forces de l'ordre. Ce qui rendait relativement difficile la collecte de renseignements clairs et précis. Sa mobilité et la densité de son réseau n'a pas, non plus, facilité la traque.

« Del Kely », est célèbre pour les actes de kidnapping en milieu rural. L'année dernière, à la même date, « Lama », un autre célèbre kidnappeur a été appréhendé. Tout comme « Del Kely », il a succombé à une blessure par balle à la cuisse. L'artère fémorale aurait été touchée. La similitude est suspecte. Serait-ce une coïncidence, ou bien, ont-ils été exécutés ?

Il s'agit d'une simple coïncidence. Il ne faut pas se leurrer. L'interpellation d'un malfaiteur de la trempe de « Del Kely » n'a pas été aisée. Il a fallu user de la force pour l'appréhender. Lorsqu'elle fait usage d'une arme à feu, la gendarmerie essaie, systématiquement, de tirer dans les jambes afin que l'individu à interpeller reste en vie. Il est possible, néanmoins, comme dans ces cas de figure, que la balle atteigne un point vital. Je tiens à souligner, du reste, que c'est la gendarmerie qui a conduit « Del Kely » à l'hôpital de Moramanga. Nous n'avions aucun intérêt à ce qu'il décède, puisqu'il aurait pu nous aider à approfondir notre enquête afin de démanteler entièrement son réseau. J'atteste qu'il n'y a eu aucune intention de l'exécuter.

Comme vous le dites, il y a des réseaux derrière les kidnappings et autres actes de grand banditisme. Le décès des principaux suspects ne rendrait-il pas plus difficile le démantèlement de ces réseaux ?

Oui et non. Lorsque le leader d'un réseau criminel est éliminé, cela entraîne toujours une désorganisation de ses compagnons. Ils s'en remettront difficilement et il y aura certainement une accalmie des actes de banditisme. Seulement, vous avez aussi, raison sur le fait que les autres membres de l'organisation présentent toujours un danger. Nos éléments sont, néanmoins, toujours sur terrain pour les traquer. L'arrestation de « Del Kely » n'est pas la finalité de cette affaire.

Aviez-vous, néanmoins, pu obtenir des aveux ou des informations de la part de « Del Kely », avant qu'il ne rende son dernier souffle ?

Oui, nous avons obtenu des informations cruciales de sa part. Toutefois, comme nos éléments sont toujours sur terrain, je préfère garder une réserve sur ce sujet.

Devrions-nous nous attendre à d'autres arrestations dans les prochains jours donc ?

C'est certain qu'il y aura d'autres arrestations à venir. Comme je l'ai dit, nos éléments sont toujours sur terrain pour débusquer les personnes dont la complicité avec « Del Kely », est confirmée.

Vous aviez dit que lorsque la tête d'un réseau criminel est coupée, le choc entraine une démobilisation de ses membres. Comment éviter une remobilisation de l'organisation ?

Nous appliquons une traçabilité rigoureuse des personnes ayant été impliquées ou présumées impliquées dans les actes de grand banditisme, comme le kidnapping. Nous les plaçons sous une étroite surveillance, qu'ils soient en détention ou non. Certains individus sont convoqués régulièrement.

Des chuchotements associent toujours des « gros bonnets », aux organisations criminelles. Quels sont les obstacles qui empêchent l'arrestation de ces présumés complices de haut niveau ?

En général, ces bruits restent au stade de rumeurs ou de suspicions. Les enquêtes approfondies, dans la plupart des cas, n'aboutissent, pourtant, à rien de concret. Les investigations menées ne permettent pas de faire un lien entre le malfaiteur et le ou les présumés « gros bonnets ». Force est de reconnaître, par ailleurs, que la technologie à notre disposition n'est pas suffisamment pointue pour pousser pour permettre de creuser plus en profondeur.

Dans cette affaire de « Del Kely », y a-t-il ce genre d'information, sur l'implication présumée de personnalité civile ou militaire dans le réseau de kidnappeurs ?

Jusqu'ici, je ne peux rien dire à ce sujet. Je le réitère, nos éléments sont encore en train de mener des opérations sur terrain.

Selon les informations, un autre cerveau d'un réseau, de passeurs de clandestin cette fois-ci, a été interpellé récemment. Il serait même question de traite de personne. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce sujet ?

Il s'agit d'une dame dénommée Francia Maria Rasoanahinatina. La genèse de l'affaire remonte au mois de novembre. Une embarcation à moteur à la dérive, avec des passagers à son bord, a été interceptée. Lors de l'enquête, ces personnes ont révélées qu'il y a eu huit passagers, littéralement morts de faim, ont été jetés par-dessus bord, dont une fillette de 12 ans. Les investigations ont permis de remonter jusqu'à cette dame prénommée Maria qui serait aux manettes de l'organisation de voyages clandestins vers Mayotte. Elle a été appréhendée le 1er mai et est actuellement, en détention préventive. L'enquête continue, cependant, pour démanteler entièrement ce réseau.

Sur un autre sujet, les risques de vindictes populaires sont des faits sociaux toujours inquiétants. Dernièrement dans la région Sava, il y a une nouvelle attaque de caserne dans cette optique. Une nouvelle fois, le manque de confiance envers les forces de l'ordre et le système judiciaire sont revences dans les débats.

Le terme de justice populaire ne devrait même pas exister. Il y a probablement un manque de confiance des citoyens envers les rouages de l'enquête et de la justice. Concernant les faits qui se sont déroulés dans la localité d'Amboangibe, dans la région Sava, je tiens à souligner, qu'importe les circonstances, l'attaque d'une caserne est un acte intolérable. Pour les gendarmes, la consigne est claire, ils doivent défendre la caserne, même au péril de leur vie. Prendre d'assaut une caserne entraînera toujours un risque de perte en vie humaine, que ce soit du côté des civils, ou des gendarmes. Le plus grave, par ailleurs, est qu'il y a des stocks d'armes et de munitions dans ces casernes. Nous devons éviter à tout prix qu'ils ne tombent pas entre les mains de personnes mal intentionnées.

Toute perte en vie humaine est toujours dramatique. Au niveau des forces de l'ordre, y-a-t-il une mesure préventive pour que ce genre de scénario ne se reproduise plus ?

D'abord, ce genre de fait n'est pas fortuit. Il découle, souvent, de ressentiments larvés. Pour éviter que ce genre de chose ne se reproduise, nous travaillons à améliorer les relations entre nos éléments et la population. Justement, dans l'objectif de rétablir cette confiance. Je reconnais qu'il y a des gendarmes qui confondent rigueur et agressivité vis-à-vis des citoyens. Nous travaillons pour améliorer cette relation humaine et casser la distance entre les forces de l'ordre et la population.

La corruption et les différents abus sont les facteurs de ce manque de confiance. Le commandement de la gendarmerie affirme son intransigeance vis-à-vis des dérives. Cela n'empêche, pourtant, pas qu'il y a toujours des déviants.

Nous ne relâchons pas nos efforts pour mobiliser nos éléments sur la lutte contre la corruption. J'ai même donné l'ordre que dans chaque bureau soit affiché l'inscription, « corruption égale hameçon ». Tous les gendarmes savent ce que cela veut dire. Qu'à l'instar d'un poisson pêché, un gendarme coupable d'acte de corruption n'aura aucune chance de s'en sortir. Malheureusement, dans les zones reculées, il y a toujours des éléments qui pensent qu'ils ne seront pas inquiétés. Seulement, je leur rappelle toujours, que la technologie, comme les photos prises avec des téléphones portables, brise les distances. C'est un travail de longue haleine.

La formation compte pour beaucoup donc. Pourtant, les craintes de corruption existent toujours autour des concours d'entrée dans les écoles. Ce qui pourrait biaiser dès le départ la probité de certains éléments.

Je peux vous assurer que même moi, commandant de la gendarmerie nationale, je ne peux pas intervenir en faveur d'un quelconque candidat au concours d'entrée pour être élève gendarme. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le concours soit hermétique à la corruption et interventionnismes. Seuls les meilleurs, les méritants seront reçus. Les sujets d'examen, par exemple, ont été élaborés par des enseignants désignés par les CISCO [Circonscriptions scolaires]. Comme pour le baccalauréat, ils ont été placés en quarantaine tout au long du processus. Pareillement pour ceux qui se chargent des corrections. Elles se déroulent dans une grande salle sous vidéosurveillance. Les copies d'examens sont centralisées à Antananarivo et conservées dans une armoire avec trois cadenas. Elle ne peut être ouverte sans la présence simultanée d'un responsable de la gendarmerie nationale, du ministre de la Fonction publique et du Bianco [Bureau indépendant anti-corruption], qui détiennent chacun une clé.

Les résultats de la première phase du concours de cette année semblent, pourtant, prendre du retard et motivent des suspicions.

Nous sommes tout à fait dans les temps pour la publication des résultats de première phase du concours d'entrée à l'école de la gendarmerie nationale. Nous avons prévu qu'ils soient publiés durant la première ou la deuxième semaine du mois de juin. Donc il y a pas du tout de retard.

Il y a sujet que vous avez soulevé tout à l'heure, la protection des armes. La prolifération des armes est l'une des causes du grand banditisme. Certains parlent d'arsenal militaire volé durant les différentes crises politiques. D'où viennent toutes ces armes ?

C'est un sujet assez compliqué. Un terrain sur lequel je ne souhaite pas me hasarder. Seulement, c'est un fait qui ne date pas d'hier. Effectivement, les différentes crises ont ouvert des brèches où des armes ont disparu. Seulement, des efforts ont été faits pour les récupérer.

Y aurait-il un réseau de trafiquant d'arme qui approvisionnerait ces organisations criminelles ?

Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit sur ce sujet. Tout ce que je peux dire est qu'il y a des suspicions, mais il m'est difficile d'être affirmatif, néanmoins.

Je voudrais revenir à notre discussion de départ et faire un rapprochement avec le cadre légal de l'usage des armes par les forces de l'ordre. Comment évaluer les cas de légitime et le principe de proportionnalité sur terrain, afin d'écarter les présomptions d'exécution sommaire ?

Il a les dispositions légales qui posent les conditions de la légitime défense. Pareillement pour l'usage de l'arme à feu au sein de la gendarmerie. Dans les faits, la proportionnalité ne peut pas être mesurée sur une balance. S'il y a un danger pour sa vie, s'il risque de se faire voler son arme, ou se trouve dans une situation qui l'y oblige, le gendarme peut faire usage de son arme.