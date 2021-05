Algérie: Formation-Enseignement - Consolider le partenariat au profit des porteurs de projets

Alger — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Houyam Benfriha a mis en avant, mardi à Alger, l'impérative consolidation du partenariat avec le secteur de l'Enseignement supérieur en vue de définir les mécanismes d'accompagnement et d'encadrement des porteurs de projets innovants parmi les diplômés de la formation professionnelle, et ce à la faveur d'une convention-cadre devant être signée prochainement.

Cette convention permettra aux diplômés de la Formation professionnelle porteurs de projets innovants de bénéficier du cadre scientifique au niveau des laboratoires de recherche relevant de l'Enseignement supérieur afin de développer leurs projets, a précisé la ministre dans une déclaration à la presse, en marge de la clôture de la première édition du "Salon national sur l'innovation dans la formation professionnelle".

Elle a souligné, en outre que les 69 projets présentés lors du Salon, dans les domaines de l'électronique, des TIC, de l'agroalimentaire, des métiers de l'agriculture, de l'irrigation et de l'environnement, vont bénéficier d'un accompagnement des secteurs concernés, selon les spécialités et les champs d'activité, en vue de concrétiser ces projets sous forme de micro-entreprise ou start-up de manière à contribuer efficacement au développement économique.

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a mis en avant, dans une déclaration à l'APS, l'importance de programmes de travail communs entre les deux secteurs en vue "d'encourager les porteurs de projets innovants et de les accompagner en matière de méthodologie et de conception de projet", affichant la disposition de son secteur à apporter sa contribution et à mettre à profit ses compétences et expérience dans ce sens.

La valorisation des idées innovantes, le développement de la culture entrepreneuriale dans la Formation professionnelle et l'université, l'activation des liens avec l'environnement socioéconomique et le développement de la communication avec l'Entreprise, soit par le biais d'accords de partenariat ou dans le cadre du soutien aux stages pratiques, sont autant de "leviers pour promouvoir la formation en Algérie.

Le ministre a rappelé, dans le même contexte, que son département "continuera à promouvoir l'ouverture sur l'environnement socioéconomique et à œuvrer à l'élargissement de son réseau de liens, l'intensification des contrats de partenariat et la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu universitaire".

Le secteur de l'Enseignement supérieur s'emploie à encourager nos étudiants à réfléchir à des projets créateurs de richesses et à les accompagner dans la création de start-upn a-t-il conclu.