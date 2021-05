Algérie: Ministère de la Santé-CAPC - Signature d'un accord-cadre de partenariat

Alger — Un accord-cadre de partenariat a été signé, mardi à Alger, entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), afin d'améliorer le service public dans le domaine de la santé.

Conclu entre le directeur général des services de santé au ministère de la Santé, Ilyes Rahal et le président de la Commission de la santé à la CAPC, Kamel Soultani, en présence du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et du président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, cet accord-cadre vise à "respecter le droit du citoyen à la protection, à la promotion et à la préservation de sa santé en garantissant des soins de qualité".

M. Benbouzid a également précisé que cet accord-cadre permettra de "créer des plateformes" de coopération entre les laboratoires de recherche relevant du secteur de la Santé et des entreprises affiliées à la CAPC, de "garantir" une prise en charge des activités scientifiques et de recherche organisées par son secteur et de "contribuer" à l'amélioration de la formation et au renforcement des métiers de la santé.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que la société civile et les opérateurs économiques se sont engagés efficacement au développement de ce secteur, saluant "le rôle majeur" que jouent les entreprises économiques privées dans la démarche du président de la République qui vise à encourager le partenariat public-privé (PPP).

Dans une déclaration à la presse, le Président de la Confédération a mis l'accent sur la nécessité d'impliquer l'opérateur privé dans le secteur de la santé en vue de son développement, indiquant que l'objectif de la Confédération est de " contribuer à l'édification de l'économie, de manière sérieuse, et de défendre les droits des opérateurs économiques dans le domaine de la santé".

Plus précis, il explique que le partenariat conclu traduit " la volonté des Pouvoirs publics d'accompagner les opérateurs économiques" ainsi que leur contribution à " la réussite du développement du secteur de la santé par des projets concernant notamment le développement de la recherche scientifique, des prestations de santé, de la numérisation et de l'énergie renouvelable".

De son côté, M. Rahal a souligné l'importance de cet accord qui débouchera, a-t-il dit, sur plusieurs autres accords, d'autant plus que le patronat accompagnera les hôpitaux publics en vue de leur développement, notamment en management, rappelant que le secteur privé est un élément efficace dans le système de santé.