Maroc: L'aide humanitaire marocaine consacre une tradition authentique et inébranlable de soutien à la cause palestinienne (Chambre des représentants)

Rabat — Les aides humanitaires envoyées par le Maroc, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reflètent la fidélité à une tradition authentique et inébranlable de soutien à la cause palestinienne, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette réaction a été exprimée lors de la réunion hebdomadaire du bureau de la Chambre sous la présidence de M. Habib El Malki, président de la Chambre et dont l'ordre du jour était axé sur l'action législative et de contrôle.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, M. El Malki a rappelé au début de la réunion les derniers développements de la juste cause palestinienne, la situation sur le terrain à Al-Qods, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que les attaques condamnées par tous les Marocains, ayant visé les civils, les bâtiments, les médias et les installations économiques.

Le président de la Chambre et les membres du Bureau ont souligné les rôles importants que joue le Comité Al Qods, présidé par SM le Roi, dans la protection de la ville sainte, outre son action ininterrompue en vue de faire face à toutes les tentatives de changement du statut juridique de la ville.

En ce qui concerne l'action législative de la Chambre, le Bureau a examiné et soumis à la Commission des infrastructures, le projet de loi n° 03.19 relatif à l'occupation temporaire du domaine public de l'État, comme il a également renvoyé à la même commission un projet de loi modifiant et complétant les articles 306 et 313 de la loi n° 52.05 portant Code de la route.

S'agissant de l'activité législative de la Chambre, le Bureau a examiné les constatations et conclusions de la commission chargée d'étudier l'évolution de la situation législative, que ce soit par rapport aux projets ou aux propositions.

Le Président de la Chambre a rappelé les deux réunions tenues par la commission, dont l'une en présence du ministre d'Etat chargé des Droits de l'Homme et des relations avec le Parlement, consacrées aux projets non encore programmés dans le cadre des commissions permanentes concernées, ceux dont l'examen a été arrêté, ainsi qu'aux projets ayant fait l'objet de décisions de la Cour constitutionnelle, des propositions de lois ayant obtenu un avis favorable du gouvernement.

Le communiqué a souligné que le président de la Chambre, les membres de la Commission et le ministre d'État avaient fourni toutes les explications concernant les axes précités et il a été décidé de saisir les commissions permanentes pour entamer la programmation en concertation avec les ministres concernés dans un délai maximum de 15 jours.

En ce qui concerne l'action législative de la Chambre des représentants, le Bureau a été informé de l'état d'avancement des travaux des commissions permanentes et de la situation des projets et propositions en examen.

Pour ce qui de l'action de contrôle, le Bureau de la Chambre a délibéré sur la programmation hebdomadaire et a décidé de fixer une séance pour lundi 24 mai consacrée à l'axe socio-économique.