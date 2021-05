Sénégal: Dr Amadou Tidiane Ndiaye, maire commune de Ronkh (region saint-louis) - «C'est le lieu d'approbation qui a changé, par contre, le maire est toujours attributaire des terres»

Conflits fonciers au Sénégal

«Il ne faudrait pas que les gens essaient de faire de l'amalgame. Par rapport à ce Décret, je n'y vois pas la limitation des pouvoirs des maires parce que les maires ont toujours attribué. Maintenant, il y a l'approbation ; mais l'attribution est toujours une compétence des maires. Avant, c'est le Conseil municipal qui attribuait les terres, après il y a l'approbation de l'autorité administrative. Aujourd'hui, ce qui a été modifié, c'est le niveau d'attribution parce qu'avant, c'était le sous-préfet qui approuvait ; mais, aujourd'hui, quand ça dépasse plus de 10 hectares, il faut se référer au préfet et, après lui, c'est le gouverneur. Donc, c'est le lieu d'approbation qui a changé par contre, l'attribution ne change pas car le maire est toujours attributaire.

De ce fait, ce n'est pas les compétences des maires qui ont été réduites, mais plutôt les compétences du souspréfet qui ont été réduites. C'est lui, à l'époque, qui approuvait toutes les attributions de terres. Aujourd'hui, il n'est plus seul, parce qu'il y a trois (3) niveaux notamment au niveau de la sous-préfecture, celui de la préfecture et au niveau de la gouvernance. En ce qui concerne l'attribution, cela n'a rien à avoir. Mais ce qui nous gêne, c'est quand le niveau d'approbation est plus élevé, plus ça prend du temps, la lenteur avec le sous-préfet, ce n'est plus rapide. Même avec le préfet ou le gouverneur, toujours c'est la même chose parce que plus c'est élevé plus ça prend du temps. C'est là seulement que nous pensons que la nouvelle loi peut gêner le travail au niveau des collectivités locales.

«IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE CONFLIT ENTRE AGROBUSINESS ET PETITS AGRICULTEURS CAR LA COMMUNE SAIT OU INSTALLER LES PREMIERS PAR RAPPORT AUX PETITS EXPLOITANTS»

En principe il ne doit pas y avoir de conflit si l'agrobusiness qui vient s'installer est attributaire d'un terrain par la commune. Alors que la commune sait là où il a installé les privés, cela sera différent de là où sont installés les petits exploitants. Par contre, la différence, ce n'est pas un problème d'exploitation, mais la difficulté se trouve au niveau du marché. C'est-à-dire où le petit agriculteur et l'agrobusiness vont vendre leurs produits. Est-ce que l'agrobusiness participe à la lutte contre la faim au Sénégal, si sa production est orientée vers l'exportation ? Si c'est le cas donc, ce qu'il fait ne sert à rien pour le Sénégal. C'est en ce sens que nous allons voir les agrobusiness, ce que ces privés font quand ils viennent, en quoi leur production impacte sur l'alimentation au niveau du pays.

Sinon c'est des gens qui ne travaillent que pour l'extérieur. Et, en ce moment, ça ne règle pas le problème de l'alimentation au Sénégal. Or, les petits agriculteurs eux, ils exploitent et ils vendent sur le marché local. Autrement dit, si maintenant l'agrobusiness vendait sur le marché local, là, il y aura un problème de conflit malgré qu'ils n'aient pas les mêmes qualités de produits. Et en conséquence, il va y avoir une différenciation dans le prix qu'ils vont proposer. Donc, le problème est plus aigu parce que ce n'est pas un problème de cohabitation mais une question du marché. Alors, quel est le marché où ils vont tous vendre leurs produits ?»