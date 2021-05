Sénégal: Fonds de développement des cultures urbaines - Un mécanisme à perfectionner

Un forum national sur le Fonds de développement des cultures urbaines (Fdcu) s'est déroulé, mardi 18 mai, au Monument de la Renaissance africaine. Un moment de réflexion qui a permis d'examiner les contours de ce mécanisme de financement et de penser son amélioration.

«Ce forum n'est pas un procès. Ni contre la Direction des arts, ni contre l'État, ni contre certaines structures», a éclairci Amadou Fall Bâ. Le Directeur de la Maison des cultures urbaines apportait une mise au point devant les acteurs culturels venus de toutes les régions du pays. Ce beau monde et des représentants de l'État s'étaient réunis, hier, sur l'esplanade du Monument de la Renaissance africaine pour le forum national sur le thème «Le Fonds de développement des cultures urbaines : Points d'amélioration et suggestions». Cette activité de réflexion a été surtout une occasion d'apporter des éclairages et des suggestions sur les mécanismes d'allocation du Fonds des cultures urbaines (Fdcu). Au-delà, il s'est aussi agi de dégager des pistes de réflexion pour l'établissement de mesures adéquates en phase avec la politique culturelle de l'État pour un impact durable auprès des acteurs financés, ainsi que de favoriser le dialogue entre les acteurs du sous-secteur et le Ministère.

Le Fdcu a été mis sur pied en 2017 par Macky Sall et est logé au ministère de la Culture et de la Communication. Il sert à l'appui des acteurs culturels et des entreprises et associations légalement constituées à travers la structuration, la formation, la création, la production artistique, l'événementiel et la mobilité, dans toutes les disciplines des cultures urbaines. Justement, si Amadou Fall Bâ a cru bon de prévenir les «clashs», c'est que certains acteurs des cultures urbaines supposaient l'établissement d'un groupe privilégié qui bénéficie arbitrairement des financements. Didier Awadi, dans son intervention, a essayé de faire taire ces amalgames et appelé à l'essentiel.

«Qu'on ait le Fdcu est une victoire du hip-hop sénégalais en général. L'État a compris que les cultures urbaines dépassent le rap. On parle d'ailleurs aujourd'hui de l'économie des cultures urbaines. Il est facile de louper sa vie dans notre exercice. Or, nous avons là un moyen de réussir sa vie par ce chemin. Soyons intelligents et travaillons à changer les choses», a recommandé le doyen Awadi, par ailleurs président d'Urban cultures consulting (Ucc), partie prenante des travaux sur le Fduc.

600 acteurs financés depuis 5 ans

À en croire la Directrice des arts, le Fduc trace déjà la voie de la transformation de la passion des cultures urbaines en une profession lucrative. Ndèye Khoudia Diagne, qui a présidé l'atelier, a informé que «le Fduc a financé 600 acteurs depuis 5 ans, en raison de 150 par année». Ce qui en fait, selon N. K. Diagne, le pendant du Fopica pour le cinéma et du Fonds d'aide à l'édition. Elle s'est réjouie que le mécanisme ait pu même prendre en charge certaines disciplines sportives de glisse, le spectacle, le design, etc., et de prendre en compte certains métiers induits (montage audiovisuel, sérigraphie, réalisation... ). La Directrice des arts a estimé que le plus important reste de travailler à maintenant bâtir une industrie à partir du Fduc et de permettre d'employer des individus qui tournent autour du sous-secteur.

Closant le chapitre des discours officiels avant la Directrice des arts, Safouane Pindra, manager général d'Optimiste Produktions qui a organisé le forum, s'est dit reconnaissant de voir en tous une volonté et un engagement à améliorer le mécanisme du Fonds des cultures urbaines.

Au terme des échanges, il sera élaboré un mémorandum de l'ensemble des travaux qui sera soumis au chef de l'État et au ministère de la Culture et de la Communication.