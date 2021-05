Afrique: Sofiane Boulahia - "Nous sommes à l'arrêt depuis plus d'un an"

Sofiane Boulahia, l'entraîneur du Gs Pétroliers s'est prononcé sur l'état actuel de son équipe après leur défaite face à l'AS Douanes lors de leur 1er match à la Basketball Africa League.

Le GS Pétroliers de l'Algérie affrontait ce lundi 17 mai, le club représentant du Sénégal pour le compte de la première journée de la BAL. Lourdement battue (94-76) par l'AS Douanes, Boulahia révèle le manque de compétition causé par la pandémie du coronavirus.

«Nous sommes la seule équipe à l'arrêt depuis plus d'un an. Les onze autres équipes participantes ont repris la compétition dans leurs pays. Notre équipe aborde le tournoi avec un handicap majeur, à savoir le manque de compétition et ça ne sera pas évident de rivaliser avec les meilleures équipes africaines», a -t-il confié dans des propos relayés par wiwsport.

Le GS Pétroliers dispose d'un groupe 100% algérien avec comme renfort, l'international Mohamed Harat. Il a été élu meilleur joueur étranger de la Ligue saoudienne de basket pour la saison 2020-2021 avec 29,1 points, 17,1 rebonds et 4,4 passes.

Selon Mustapha Adrar, le capitaine de la formation algérienne, l'équipe dispose des atouts nécessaires pour s'imposer à Kigali.

«Nous avons les qualités et le talent pour réaliser une belle performance. Nous allons jouer sur nos points forts, à savoir notre technique et une défense agressive, pour surprendre nos adversaires et aller le plus loin possible», a assuré Adrar.