Congo-Kinshasa: Production des certificats de fin d'études/EPST - Tony Mwaba suspend et nomme une intérimaire au Secrétariat général

Le Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), Jean-Marie Mangobe vient d'être suspendu de ses fonctions par le Ministre de l'EPST, Tony Mwaba, pour une faute administrative.

Selon les éléments en possession du Ministre de l'EPST, depuis trois ans, le Trésor Public a financé la production des certificats de fin d'études pour les élèves finalistes du primaire et que cette ligne de crédit était gérée par le Secrétariat Général. A l'en croire, depuis trois années ces certificats ne sont ni produits, ni livrés aux élèves finalistes des écoles du pays. De ce fait, à travers un communiqué signé par le numéro 1 de l'EPST, une action disciplinaire a été ouverte ainsi qu'une suspension de ses fonctions. C'est Mme Nepa Nepa Kabala Christine qui va assurer l'intérim.

Les explications fournies par le Secrétaire général ont été jugées superficielles mais encore et surtout injustifiées, "en ce qu'elles laissent apparaître notamment, le fait d'avoir eu recours à la ligne des crédits de l'édition 2018 pour la production des certificats de l'édition 2012, sans passer par la procédure de certification pour un contrat vieux de plus de 6 ans", a fait savoir le prof Tony Mwaba. « Les faits qui sont reprochés constituent une faute administrative lourde, et conformément à l'article 41 de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des Agents de carrière des Services Publics de l'Etat, vous êtes suspendu de vos fonctions », fait-il savoir dans sa note.

A travers une correspondance datant du 7 mai 2021, le responsable de l'EPST avait convié le SG à lui fournir la copie du contrat et les coordonnées du fournisseur qui a perçu les fonds du Trésor Public pendant ces trois années ainsi que les explications claires sur les raisons d'inexécution de ce contrat. « Y faisant suite et après investigations auprès des Services techniques attitrés dont la cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP) de l'EPST, le Bureau TENAFEP, le Sous-Gestionnaire des crédits du SG/EPST et la Coordination Informatique Interministérielle (C21), les informations en Votre possession ne sont pas vérifiées», avait écrit le SG Jean-Marie Mangobe, ce avant de lui apporter ses précisions.

L'IGF est appelée à saisir ce dossier pour faire toutes lumières.