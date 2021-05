Congo-Kinshasa: Le 17 mai 2021 et l'état de siège - L'A2R d'Henriette Wamu soutient totalement les FARDC et félicite Félix Tshisekedi

Tellement déterminée à accompagner le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de remettre la paix sur toute l'étendue du territoire congolais, l'Alliance pour la Réforme de la République (A2R) de l'honorable Henriette Wamu Ataminia a fait une déclaration le dimanche 16 mai 2021, en marge de la Journée dédiée aux Forces Armées Congolaises ainsi qu'à la Police Nationale Congolaise, dans la grande salle de l'Hôtel Africana Palace.

En tant que membre de l'Union Sacrée de la Nation, l'A2R a félicité vivement le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui, dans sa clairvoyance légendaire, a pris la courageuse et salvatrice décision de proclamer l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, en proie au génocide des compatriotes congolais et de déplacement massif de ces derniers.

«L'A2R demande au gouvernement, conduit par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sous le leadership exemplaire du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, de mettre à la disposition de nouvelles autorités militaires de deux provinces en état de siège, tous les moyens nécessaires et indispensables pour faire face à cette situation, qui endeuille nos populations depuis un quart de siècle», a déclaré Henriette Wamu en signalant que son regroupement A2R apporte son soutien total aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et à la Police Nationale Congolaise (PNC) dans les combats qu'elles mènent contre les forces du mal en vue de rétablir totalement et dans le meilleur délai la paix promise par le Chef de l'Etat, dans la partie Est du pays.

Dans la suite de cette déclaration, l'élue de la Funa a rendu un vibrant hommage au Président de la République pour avoir pris, en ce moment important, l'heureuse initiative d'entamer une tournée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays aux fins, d'une part, de renforcer, dans le cadre de sa vision, la cohésion nationale et, d'autre part, pour raffermir le leadership de la République Démocratique du Congo dans le concert des nations africaines.

Pour rappel, le Chef de l'Etat avait décrété l'état de siège dans les provinces de Ituri et Nord-Kivu en date du 30 avril 2021 et a nommé les gouverneurs militaires qui ont un mois pour faire régner la paix dans cette partie de la République du Congo.