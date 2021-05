Congo-Kinshasa: MCSD - Roger Muaka invite les comités de base de Kasa-Vubu à faire la différence

Il s'appelle M. Grâce Lofalanga, l'actuel président du comité sectionnaire de la Commune de Kasa-Vubu. Il est aux commandes de plus de 330 membres faisant partie des Comités sectionnaires, sous sectionnaires, Ligue des Femmes et Ligue des jeunes. Ils ont prêté serment et ont reçu mission de faire de toutes les parcelles et habitants de la commune de Kasa-Vubu, des membres du parti politique MCSD, et de surcroit, ses potentiels électeurs.

La cérémonie solennelle d'installation a eu lieu, samedi 15 mai 2021, en la salle LALABY située au croisement des avenues Assossa et Dibaya.

Tous sont issus de cinq quartiers sur les sept que compte la commune de Kasa-Vubu à savoir: les quartiers Onl, Lodja, Katanga, Assossa, Anciens Combattants, Lubumbashi et Salongo.

Grâce LOFALANGA a été choisi par ses pairs aux termes des élections, pour présider aux destinéez de cette municipalité en qualité de président sectionnaire de la Commune de Kasa-Vubu.

Sous le leadership responsable du Sénateur Roger Muaka, accompagné de l'équipe du Directoire national en l'occurrence, le Secrétaire Général Ir. Marc Ilo Malongi et les deux Vice-présidents, M. Edmond Mavungu et Mme Gertrude Malande, la cérémonie fut modérée par le Chef d'équipe de la Commission d'implantation Doucet Maphangala, SGA et fédéral du Kongo Central.

La détermination d'aller loin

Très déterminé et motivé pour atteindre les objectifs définis dans le Plan Stratégique Quinquennal 2019-2023, le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie poursuit son bonhomme de chemin, le processus de la conquête de toute la Ville-province de Kinshasa. Ce, grâce à la grosse machine d'implantation mise en place par le Directoire national qui fait du porte-à-porte, mieux, d'une sensibilisation de bouche à l'oreille pour ramener l'électorat kinois dans l'escarcelle du MCSD.

L'ambiance était tout feu, tout flamme avec un invité de marque en la personne de l'honorable Simon Floribert Mbatshi Batsia, Haut Conseiller des Sages de l'Espace Ne Kongo. Patriarche et conciliateur, il ne s'est jamais éloigné du MCSD, un parti politique qu'il estime grand, constitué des hommes et des femmes intègres et capables d'apporter une nouvelle donne dans la gestion de la Res publica.

Il est l'unique "Mbuta" entendez, vieux, qui a cru en la force d'un leadership nouveau qui s'installait en RD-Congo au travers le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie. « Il faut savoir dire merci à celui qui t'a fait du bien », a insisté le Sénateur Roger Muaka.

Il convient de signaler à cette matinée politique, la présence de Maitre Hippolyte Vasika, Directeur national en charge de la Jeunesse et Porte-parole, résident à Matadi dans le Kongo Central.

Y étaient également présents à la cérémonie grandiose, des chefs d'entreprises, des responsables des institutions étatiques ainsi que les hauts cadres de la Fédération de Kinshasa, du Kongo Central et de la Ligue nationale des Femmes.

Je m'engage

C'est ce bout de phrase qui a scellé l'engagement pris par chacun de travailler en toute fidélité et loyauté.

Après le mot de bienvenue prononcé par le président Fédéral du MCSD Kinshasa, M. Edmond Mavungu et la présentation du parti MCSD par le Secrétaire Général, le président sectionnaire Grâce Lofalanga et toutes les structures sous sa coordination ont prêté serment de fidélité et loyauté envers le MCSD tout en promettant de travailler d'arrache-pied pour qu'aucune parcelle ne puisse échapper au contrôle du MCSD jusqu'à l'organisation des élections confirmées en 2023, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi .

Pour cela, ils ont été dotés des actes juridiques comme le drapeau, les statuts, les notifications, l'Acte d'agrément et écharpes estampés à l'emblème du parti. C'est à ce titre, qu'ils prennent la lourde responsabilité de conduire le MCSD jusqu'à la victoire finale.

Le président national, l'honorable Sénateur Roger Muaka Muaka a martelé sur la stricte observance des valeurs et idéologie du MCSD en tant que parti chrétien. Il a invité chacun des nominés à s'approprier les notions apprises au travers l'Institut de Formation des Cadres (IFC), la veille de leur installation.

Vous n'avez pas droit à l'erreur

Le président national du MCSD a fait savoir que cette commune a une histoire. C'est une commune de résidence du tout premier président de la République, Joseph Kasa-Vubu qui est la réincarnation des vertus d'honnêteté, de respects des biens publics, d'amour et de la bonne gouvernance. C'est pourquoi, il invite les filles et fils de Kasa-Vubu d'être des modèles et de faire la différence. « Il faut travailler dur pour avoir le maximum des sièges à Kinshasa et pour que le gouverneur sorte du MCSD ».

Aussi, a-t-il eu des mots justes pour les inviter « à travailler dur et davantage pour que demain soit à notre portée et pour qu'aussi, l'unique siège qui revient à la Commune de Kasa-Vubu soit occupe par un membre du MCSD ».

Comme il est de coutume au MCSD, un montant de 850.000 FC a été collecté pour permettre aux nouveaux comités d'avoir la politique de leurs moyens du départ.

Signalons que le MCSD est créé en 2008 et a eu son existence légale suivant l'arrêté ministériel n°095/2011 du 08 août 2011.

Son site web : www.mcsdrdc.com, pour adhérer envoyez votre identité complète à l'adresse e-mail adhésion@mcsdrdc.com