Afrique: Révolution !

A quand la révolution économique en Afrique ? Peut-on espérer à un changement un jour ? Les questions taraudent les esprits. Capable de mobiliser des moyens conséquents pour se développer, "60 ans après les indépendances, l'Afrique dirigeante, consciemment infantilisée, s'est retrouvée à Paris pour parler avec «fierté» du financement de son économie, en présence des institutions de Bretton Wood, qui la crible de dettes et qui n'ont jamais développé un seul pays".

Sévère que cela puisse paraître, d'aucuns sont d'avis que le ras-le-bol exprimé par le Député national Jean Claudel Lubaya, le jour même de la commémoration de la Journée nationale de la Révolution et des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, trouve son pesant d'Or, surtout lorsqu'on parle du Congo, un pays grand et très riche dans son sol et sous-sol, un pays phare du Continent noir. Ses dirigeants, malheureusement, manquent le rendez-vous de le placer sur l'orbite des pays émergents.

Par conséquent, 60 ans après son indépendance et 24 ans après la révolution de Mzee Laurent-Désiré Kabila, le pays aura ainsi vieilli tout en gardant ses allures impubères. Avec l'insécurité dans sa partie Est, tout est fait pour qu'à travers l'état de siège décrété par Félix Tshisekedi, dans le Nord-Kivu et en Ituri, la paix revienne et règne à jamais. Le Président de la République et Président en exercice de l'UA, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a participé à Paris au sommet international sur le financement des économies africaines, a suivi avec attention les propos tenus par son homologue du Rwanda, Paul Kagamé, qui dit tout haut à qui veut l'entendre qu'il n'y a jamais eu des génocides à l'Est de la RDC, ce avant de descendre le prix Nobel de la paix, le congolais Denis Mukwege, traité comme un «outil» utilisé par des occidentaux. Quelle humiliation ! Une humiliation pour le peuple congolais qui, durant ses 10 dernières années, n'a fait que pleurer ses filles et fils massacrés par les ennemis du Congo surtout dans la partie orientale.

Quoi qu'il en soit, que peut-on attendre de ces assises de Paris ? Quand l'on sait que les pays africains sortent toujours perdant dans ces genres des discussions. Quand bien même l'objectif de ce sommet est de mettre en place des moyens financiers capables de relancer l'économie du continent africain qui a connu moins de 200.000 morts de suite de la Covid-19 selon les chiffres officiels, mais dont le PIB devrait connaître en 2021 sa première récession depuis 25 ans, avec un recul de 2,1% ; ce sommet organisé sous l'égide de la France, doit être un point de départ, mieux, le lieu pour prendre des engagements concrets, ambitieux et efficients pour le développement global des Etats africains. L'on veut voir une Afrique nouvelle. Une autre image du continent noir. Une véritable renaissance africaine. Une révolution effective devant permettre aux Chefs d'Etats africains de se sentir capables, de redresser leurs nations avec ou sans le concours de ceux qui les criblent des dettes et les empêchent de bien gouverner. La main qui donne, c'est celle qui gouverne. L'heure a sonné pour la révolution et la renaissance africaine